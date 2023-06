Originele Super Mario RPG-componist keert terug

De Super Mario RPG-remake heeft in elk geval iemand van het oude team die betrokken is.

Tijdens de Nintendo Direct van deze week werd de Super Mario RPG-remake aangekondigd. Na jaren vragen is deze klassieke SNES game eindelijk opnieuw te krijgen in een compleet vernieuwde stijl. De game verschijnt al op 17 november voor de Switch en nu blijkt dat de originele componist ook betrokken is bij de remake.

Hoewel dat misschien op het eerste oogpunt normaal is, is het alweer 27 jaar geleden dat het origineel uitgekomen is en regelmatig zie je dan remasters nieuwe componisten hebben voor vernieuwde versie. Dit keer dus niet. Yoko Shimomura liet op Twitter weten haar hart en ziel in de vernieuwde nummers te hebben gestoken. Ze hoopt dat daarom nieuwe spelers en bekenden met het origineel er van kunnen genieten.