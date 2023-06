The Past Within komt in juli naar Switch

Verbind heden en verleden in dit point-and-click-avontuur van eigen bodem.

Voor de eerste keer komt een spel van de Amsterdamse developer Rusty Lake naar de Switch. The Past Within is het zestiende spel van de ontwikkelaar dat zich afspeelt in het surrealistische universum van Rusty Lake. Dit asynchroon point-and-click-avontuur heeft nog enkele primeurs. Het is de eerste coöpgame in de serie en de eerste Rusty Lake-titel die 2D- en 3D-graphics combineert.

Een mysterieus verhaal geïnspireerd door David Lynch

Dit verhaal plaatst de speler in het verleden in 1926. Het scenario draait om een getroebleerd genie genaamd Albert Vanderboom die geobsedeerd raakte door het bedriegen van de dood. De spelers kruipen in de huid van zijn dochter die een reeks instructies volgt die Albert achterliet om zijn laatste experiment uit te voeren. Met één speler in het verleden en een andere in de toekomst, moeten de twee informatie uitwisselen om door hun respectievelijke omgevingen te navigeren. Op die manier moeten de spelers trachten te achterhalen wat Albert van plan was vanuit het hiernamaals.

Coöp zonder verbinding

In The Past Within werken twee spelers, elk op hun eigen apparaat (Switch, pc, Mac of mobiel), samen in verschillende tijdlijnen. Samen moeten ze proberen te ontdekken hoe de omgevingen in hun respectievelijke tijdlijnen met elkaar verbonden zijn, zodat de kennis die in ene wordt opgedaan, kan worden gebruikt om puzzels op te lossen en vooruitgang te boeken in de andere. In tegenstelling tot andere coöpgames, vereist The Past Within geen actieve internetverbinding. Zolang beide spelers maar een kopie van het spel hebben en een manier om onderling te communiceren. Enkel serieuze communicatie en teamwork is wel heel erg nodig.

Om de release van The Past Within op Nintendo Switch te vieren, is het spel tot 6 juli verkrijgbaar met een korting van 40% in de eShop. Tot deze releasedatum kunnen liefhebbers nu alvast het spel bestellen tegen een gereduceerde prijs met 40% korting. Ga jij samen met een metgezel de mysteries oplossen en het plan van Albert Vanderboom ontrafelen? Laat het ons weten in de comments.