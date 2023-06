[Hands-On] Everybody 1 2 Switch! – geestig met het juiste gezelschap

Op Dutch Comic Con konden wij alvast kort Everybody 1 2 Switch proberen. Hoe de eerste indruk was lees je hier.

Toen Everybody 1 2 Switch! werd aangekondigd, werd het niet meteen erg positief ontvangen. Dit kwam ook gedeeltelijk door de al jarenlange leak over de game met niet al te veel goed nieuws over de gameplay en ontwikkeling. Zeker de korte aankondigingstijd en losse trailer naast weinig marketing gaven ook niet veel hoop.

Maar, Nederland had een primeurtje. Op Dutch Comic Con was vandaag opeens de game speelbaar op het podium bij Nintendo. Wij hebben zelf ook drie games kunnen spelen en hoewel die niet op de video staan van ons kunnen we over de drie spellen en wat we verder hebben meegekregen wel een gevoel geven. Die kun je daarom hier vinden. Door gebrek aan screenshots van de door mij gespeelde games heb ik screenshots gebruikt van games die ik wel gespeeld heb zien worden.

Mijn groep speelde met telefoons en die kun je gemakkelijk verbinden met het spel. Hiervoor hoeft er maar één speler een QR-code te maken en de rest kan dan zelf joinen door de code te scannen. Geen installaties nodig.

Foto’s maken van je omgeving

De eerste game die mijn groep kon spelen was er één die ook in de video te zien is. Je moest als team een foto maken van een bepaalde kleur die je als prompt krijgt. Het was een grappig spelletje om op het podium te spelen aangezien we in onze omgeving wel redelijk wat kleuren hadden. Zo moesten we lavendel (paarsig) vinden en dat kon dan in logo’s van Nintendo, op shirts, maar ook lag er een Splatoon kussentje in de buurt.

Het was grappig om te zien hoe veel toch diverse foto’s maakten en zelfs al pakte je hetzelfde object, de lichtinval kon toch net wat verandering geven. Simpel maar effectief. Zeker in kleurrijke omgevingen zal dit leuk zijn.

Quiz laat je snel kiezen

De tweede game was een quiz met extreem makkelijke antwoorden. Zoals ligt noord tegenover zuid? “Is het voor het eten beleefd om handen te wassen?” Nu klinkt dat extreem makkelijk, maar het laatste gedeelte is steeds weggelaten. Dus bij de eerste was dat zuid, bij de tweede was het stuk: handen te wassen, weggelaten. Na een aantal seconden verscheen het er bij en dan moest je snel juist of onjuist aantikken. Hoe sneller je het deed des te meer punten. Echter, foute antwoorden zorgen natuurlijk voor 0 punten. Het stukje snelheid is waar het vaak fout gaat en zeker niet iedereen had alle vragen goed. Er zit dus toch een stukje uitdaging in wat voor mooie reacties zorgde bij degenen die fout invulden.

Bingo? Past niet bij de party vibe

Het derde spel was Bingo. Daar kan ik heel simpel over zeggen dat het één van de slechtste minigames is die ik ooit in games heb gespeeld. Het was traag, gebaseerd op geluk en ook moest je voor elk nummer altijd je complete kaart afstruinen. Er waren bijvoorbeeld geen indicatoren als B, I of N om de kolom te zien.

Toch wel leuk dus?

Naast onze groep waren er nog drie groepen die het spel hebben gespeeld. Met verschillende typen spelers leek het er in elk geval op dat de meesten van de spelers wel plezier hadden aan het spel en de gameplay van de minigames. Om eerlijk te zijn zagen ze er ook best grappig uit. Echt totaal niet voor iedereen, maar ze kwamen positief op mij over.

Echter, waar ik op dit moment bang voor ben is dat de sfeer van Comic Con de ervaring misschien wat vertekent. Hoe gaat de game bevallen wanneer je het thuis speelt? Zeker met kleinere groepen durf ik het nog niet te zeggen. Ook al heb ik het nu prima naar mijn zin gehad (afgezien van Bingo).

Een goede toevoeging aan het spel is trouwens wel dat je vlak voor een spel begint kunt bepalen of je mee wilt doen of niet. Zo kun je makkelijk een ronde overslaan voor wat voor reden dan ook. Bijvoorbeeld als kleurenblinde als je geen foto’s wilt maken.