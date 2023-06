Kom op bezoek, bekijk toernooien, verdien Platinum-punten

Nintendo staat dit weekend op Heroes Dutch Comic Con in Utrecht. En er valt genoeg te beleven! Sterker nog: alleen maar langs de stand lopen en de je inchecken bij de balie levert je al direct 100 Platina-punten op:

Op zaterdag (vandaag dus!) nemen Splatoon-teams Hollandtis en Gemakkelijk Slag het tegen elkaar op in het Europese Splatoon 3-kampioenschap. Die wedstrijd begint vanmiddag om 13:30 en zal tot zo’n 15:00 uur duren.

Verder kunnen bezoekers The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ervaren, en zijn games als Mario Kart 8 Deluxe speelbaar. Ook Splatoon 3 mag natuurlijk niet ontbreken. Misschien ben je een natuurtalent en doe jij volgend jaar mee aan de kampioenschappen! Én Nintendo doet leuke giveaways, dus je mag het niet missen!

Heroes of Dutch Comic Con is vandaag en morgen in de Jaarbeurs in Utrecht. Ben jij van plan te gaan? Laat ons in de comments vooral weten hoe je het vond.