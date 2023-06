Splatoon-fan koopt Nintendo-aandelen om klacht in te dienen over Splatoon 3

If you can’t beat them, join them?

Een Japanse Splatoon-fan heeft aandelen gekocht van Nintendo om tijdens een aandeelhoudersvergadering zijn beklag te doen over Splatoon 3. De man vindt dat er te weinig opties zijn voor mannelijke spelers, aldus videogames.si.com. De overzichtstrailer van Splatoon 3 De Splatoon-fan gaf aan dat hij in Splatoon 1 en 2 graag met mannelijke personages speelde, maar dat het snel duidelijk werd dat de voorkeur in Splatoon 3 naar vrouwelijke spelers ging. In tegenstelling tot eerdere delen bevat Splatoon 3 een hoop custimization-opties voor spelers. De man is echter van mening dat meisjes meer opties hebben om hun personage uniek te maken. Zo zouden mannelijke personages te weinig (haar)stijlen, emotes en iconen hebben in vergelijking tot hun vrouwelijke collega’s. “Uw bedrijf negeert jongens en ik zie dat graag verbeteren. […] Het maakt me verdrietig dat ik van mensen hoor: Als je als jongentje wil spelen, dan zul je Splatoon niet leuk vinden.” De Splatoon-fan tegen Nintendo-directeur Furakawa De man heeft meerdere keren een klacht geprobeerd in te dienen bij Nintendo, waar hij naar verluidt geen respons op kreeg. Dat gaf hem het idee om met zijn creditcard een batch aan Nintendo Switch OLED-edities op te kopen, die met verlies te verkopen om vervolgens met het verdiende cash aandelen te bemachtigen. Op deze manier wist hij de vergadering binnen te dringen. Het ziet er niet naar uit dat zijn klacht echt opgepakt wordt. Tijdens zijn beklag werd hij onderbroken door Nintendo-directeur Shuntaro Furukawa omdat zijn vraag te lang zou duren. Dit hield de man echter niet tegen, die door ging met zijn ‘presentatie’. Toen hij klaar was, bedankte de directeur hem voor zijn enthousiasme en ging hij door met de orde van de dag. Ben jij ooit zo klaar geweest met een bedrijf dat je aandelen hebt gekocht om gehoord te worden? We zijn heel benieuwd hoe dat is afgelopen. Laat het ons gerust weten in de comments.