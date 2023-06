Batman: Arkham Trilogy bevat maar één game op op gamecard

Opslagruimte noodzakelijk.

Tijdens de Nintendo Direct van afgelopen wek is Batman: Arkham Trilogy aangekondigd voor de Nintendo Switch. Het pakket bestaat uit de drie Arkham-games die gemaakt zijn door Rocksteady. De collectie, inclusief alle DLC, staat gepland voor een release in het najaar van 2023. Inmiddels is er ook meer duidelijkheid over de fysieke versie van de game.

De fysieke versie van de trilogie bevat namelijk maar één een game op de gamecard zelf, namelijk Batman: Arkham Asylum. De andere twee games zullen los gedownload moeten worden in de eShop. Dit betekent dus dat je voor twee van de drie games opslagruimte op jouw Switch nodig zal hebben, alsmede verbinding met internet. Hoeveel data deze titels in beslag gaan nemen is vooralsnog niet duidelijk.

Kijk jij ernaar uit om met Batman: Arkham Trilogy aan de slag te gaan? En ga jij voor de fysieke versie? Laat het ons hieronder weten in de vorm van een reactie!