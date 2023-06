[Release Radar] Deze games verschijnen er in week 26

Elke week zetten we een aantal aankomende releases voor je in de schijnwerpers!

Story of Seasons: A Wonderful Life

Prijs in de Nintendo eShop: €39,99 – 27 juni 2023

In deze remake van klassieker Harvest Moon: A Wonderful Life uit 2005 krijg je weer je eigen boerderij om te runnen. Ontmoet de vriendelijke mensen in Forgotten Valley, een rustig en vredig klein stadje. Sluit vriendschappen, wordt verliefd en sticht een gezin, terwijl je gewassen verbouwt en dieren fokt. Story of Seasons: A Wonderful Life is een rustig, vredig bestaan, maar dan in videogame-vorm. Verkrijgbaar vanaf 27 juni.

AEW: Fight Forever

Prijs in de Nintendo eShop: €59,99 – 29 juni 2023

Het gaat er een stuk minder vredig aan toe in AEW: Fight Forever. Ondanks dat dit de debuutgame is van All Elite Wrestling, wordt de game wel ontwikkeld door worstelgameveteranen. Niemand minder dan YUKE’s, de organisatie achter een groot aantal WWE-games, is de drijvende kracht achter AEW: Fight Forever. Speel met sterren als Kenny Omega, MJF en Chris Jericho! Kan jij de nieuwe AEW-kampioen worden? Vecht mee vanaf 29 juni.

Everybody 1-2-Switch!

Prijs in de Nintendo eShop: €29,99 – 30 juni 2023

Kon jij geen genoeg krijgen van 1-2-Switch? Dan is hier na 6 jaar eindelijk het vervolg! Gepresenteerd door Horace, deze minigame-compilatie gaat jou en je vrienden urenlang bezighouden. Volledig nieuwe minigames voor 2 tot 8 spelers… Maar er is meer! Door gebruik te maken van je smartphone speel je zelfs met maximaal 100 spelers! Dat wordt gezellig in je woonkamer. De gekte begint op 30 juni!

