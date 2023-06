De FTC ziet Nintendo niet als concurrent voor Sony/Microsoft

En Xbox-baas Phil Spencer neemt het voor Nintendo op.

Volgens tech-site The Verge (via NintendoLife) ziet de FTC (Federal Trade Commision) Nintendo niet als directe concurrent voor Microsoft. De Amerikaanse economie-waakhond vindt dat de Nintendo Switch niet krachtig genoeg is om zich met de twee andere grote consoles te meten. Ironisch genoeg is het juist Xbox-baas Phil Spencer die het voor Nintendo opneemt.

Het is uiteraard niet gek dat Spencer dit doet. Microsoft heeft tot 18 juli de tijd om de FTC aan hun kant te krijgen voor de Activision-Blizzard-overname van bijna $69 miljard. Hij doet dan ook hard zijn best om te bewijzen dat de concurrentie moordend is en dat Microsoft de overname nodig heeft om relevant te blijven in de gamingmarkt. Als die deadline niet wordt gehaald, moet Microsoft naar verluidt $3 miljard betalen aan Activision-Blizzard of weer opnieuw rond de tafel zitten.

De Switch zou de ruwe kracht missen van de andere consoles.

Waar de FTC niet onder de indruk is van de grafische kracht van de Nintendo Switch, geeft Phil Spencer aan dat deze gedachte niet klopt. Spencer zegt dat Nintendo in hetzelfde vaarwater zit als Sony en Microsoft, met dezelfde (of vergelijkbare) ervaringen en titels.

Microsoft en Nintendo hebben ondanks hun concurrentie een gezonde, zakelijke relatie met elkaar. Microsoft heeft wat games uitgebracht op de Switch en Nintendo heeft zelfs al een tienjarig contract getekend om Call of Duty naar hun platform te krijgen. Uiteraard lukt dit laatste alleen als Microsoft de Activision-Blizzard-deal rond krijgt.

De FTC en Microsoft zijn al maanden in gevecht met elkaar over de overname. De afgelopen dagen is dit gevecht in de rechtszaal bezig. En Phil Spencer in kostuum? Dat levert memes op! Wat denk jij? Gaat het Microsoft lukken om de deal goed af te ronden? En kloppen Spencer zijn opmerkingen over Nintendo? Laat het weten in de comments.