New Star GP: Een nieuwe arcade race game komt naar de Switch

Een jeugdsentiment in een nieuw jasje.

Uitgever Five Aces Publishing en ontwikkelaar New Star Games hebben een nieuwe retro-stijl race game aangekondigd genaamd New Star GP. Er is helaas nog geen specifieke releasedatum bekend maar naar verwachting zal de game dit jaar nog uitkomen op de Nintendo Switch.

Simpel, of toch niet?

New Star GP lijkt op het eerste gezicht een hele simpele game. Het ziet er voornamelijk uit als een arcade game in retro-stijl. Niets is minder waar, deze game is uitgebreider en moeilijker dan je denkt. In New Star GP zal je verschillende beslissingen moeten maken, op de racebaan maar ook er buiten. Jij hebt de leiding over je volledige motorsportteam, de ontwikkelingen in je team, strategieën voor de races en nog veel meer!

Zoals er al eerder werd benoemd heeft de game veel weg van race games uit de jaren 90. Het heeft een prachtige retro uitstraling, en een geweldige retro soundtrack die je meteen weer terug brengt in de tijd. De ontwikkelaars hebben expres deze stijl teruggehaald om het jeugdsentiment naar boven te halen.

Een game die meer diepgang heeft dan je denkt

Als je een beetje van race games houd, kun je altijd proberen het stuur over te nemen om succes te behalen. Toch heeft deze game meer diepgang dan je zult denken. Als je deze game echt onder de knie wilt krijgen zal je rekening moeten houden met verschillende zaken zoals: bandenkeuze, slijtage van de banden, de juiste onderdelen kiezen, moeilijke tegenstanders bedwingen, brandstofbelasting en pitstrategie.

Er kan van alles gebeuren tijdens een race. Denk hierbij aan plotselinge weersveranderingen, defecten in je auto, klapbanden en kettingbotsingen met meerdere tegenstanders. Probeer dit goed onder bedwang te houden zodat jij misschien wel de beste racer wordt op de baan!

Doe mee aan verschillende Grand Prixs, tijdritten, 1-op-1 races, eliminatie races, en nog veel meer. Rij mee op events, upgrade en design je auto volledig naar eigen smaak. Denk hierbij bijvoorbeeld aan gesponsorde auto onderdelen of zelfs een upgrade naar snellere pitstops. Er zijn meerdere seizoenen die je kan behalen, hierdoor kom je steeds verder in de game. Het is geen makkelijke weg, je zult je eigen record moeten proberen te verbeteren om exclusieve beloningen te ontvangen.

Solo, online of met vrienden.. het kan allemaal!

In deze mooie retro game vind je ook verschillende racebanen op prachtige locaties. Deze kun je alleen, online of samen ontdekken met je vrienden. Speel met 2, 3 of 4 spelers tegelijk via multiplayer of splitscreen. Wat ook mooi meegenomen is, is dat de punten die jij bij het ene event verdient mee worden genomen naar het volgende event. De game geeft je hier veel vrijheid in, zodat je zelf kunt kiezen wat je het prettigst vindt.

Hieronder kun je de splinternieuwe trailer van New Star GP bekijken:

Ben jij gek op arcade games in retro-stijl? Dan is deze game misschien wel iets voor jou! Laat ons weten in de reacties of jij deze game op je wishlist gaat zetten.