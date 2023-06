Nintendo toont aankomende Switch-games in een infographic

Bekijk alles wat voorbij kwam tijdens de afgelopen Nintendo Direct handig in een oogopslag.

Tijdens de Nintendo Direct van afgelopen week zijn er flink wat titels voorbij gekomen. In iets meer dan een half uur werden Nintendo-fans overspoeld met informatie en nieuwe aankondigingen van titels die in de nabije toekomst naar de Nintendo Switch komen. Wat dacht je van de remake van Super Mario RPG? Een gloednieuwe Super Mario Bros-platformer en een nieuwe WarioWare-titel.

Gelukkig is dat nog lang niet alles, want er zijn zoveel meer titels aangekondigd. Mocht je het overzicht een klein beetje kwijt zijn, dan heeft Nintendo een handige infographic gemaakt met aankomende Switch-titels die we ook in de Nintendo Direct voorbij zagen komen. Ook zien we al eerder verschenen titels terug die nog wel een update krijgen.

Waar kijk jij het meeste naar uit? Laat het ons hieronder weten in de vorm van een reactie!