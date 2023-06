The Smurfs 2: The Prisoner of the Green Stone heeft een releasedatum

Het vervolg verschijnt op 2 november 2023!

Dit jaar bestaat De Smurfen 65 jaar. In elk geval wordt het jubileum gevierd met een nieuwe game. The Smurfs 2: The Prisoner of the Green Stone werd afgelopen mei aangekondigd voor de Nintendo Switch. Het is het vervolg op The Smurfs: Mision Vileaf uit 2021. Vandaag heeft uitgever Microids bekendgemaakt dat de game op 2 november 2023 verschijnt. Een korte teaser is hieronder te bekijken. Het spel is zowel solo als in coöp speelbaar.

In The Smurfs 2: The Prisoner of the Green Stone vindt Knutselsmurf het mysterieuze SmurfoMix uit, maar hij mist een ingrediënt: de Green Stone. Hij probeert de steen te stelen van Gargamel, maar dit loopt uiteraard fout. Stukken steen verspreiden zich over Cursed Land en de kwaadaardige Stolas komt daardoor per ongeluk vrij. Het is aan Knutselsmurf, Klungel, Brilsmurf en Smurfstorm om de stukken terug te halen en het kwaad te verslaan. Echter komt er hulp vanuit onverwachte hoek; Gargamel sluit zich bij het team aan om Stolas te verslaan.

