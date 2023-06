Asterix & Obelix: Slap Them All! 2 komt eraan

De bekendste Galliërs zijn terug met een nieuwe beat-‘em-up.

Asterix & Obelix: Slap Them All! 2 is een zijwaarts scrollende beat-‘em-up ontwikkeld door Mr. Nutz Studio en uitgegeven door Microids. De game is een vervolg van het origineel uit 2021. De ontwikkelaars hebben de artistieke beslissing genomen om de personages, achtergronden en animaties “met de hand” te maken, met respect voor de stijl van 2D-animatie. Deze esthetische keuze, doordrenkt van nostalgie, moet fans van de franchise en van retrogames aanspreken.

Een nieuw avontuur voor alle leeftijden

Het nederige plattelandsleven van Asterix, Obelix en de andere dorpelingen wordt onderbroken door de plotselinge komst van Goudurix. Deze zoekt om onze helden om hulp. De Adelaar van Lutetia, het kostbare gouden embleem van de Romeinse legioenen, is net gestolen. Een onschuldige man is hiervoor in de gevangenis gegooid. Asterix belooft een onderzoek in te stellen en vraagt Goudurix om veilig in het dorp te blijven. De twee Gallische krijgers gaan dan naar Lutecia om meer informatie te krijgen van een kennis die goed op de hoogte is van de geruchten en intriges van de stad. Onderweg kom je als speler op veel verschillende plekken: vergeten ruïnes in een duister bos, het grootste Romeinse kamp ooit en zelfs Lutetia zelf. Het wordt een reis naar verre landen, vol met verschillende omgevingen, afgewisseld met talloze ontmoetingen en natuurlijk met een flinke dosis meppen.

Ontketen je woede!

In dit vervolg worden de gevechten naar een hoger niveau getild met meer vijanden en eindbazen. Er zijn ook tal van nieuwe functies en verbeteringen in de gameplay. Naast hun unieke moves die ze kunnen “opladen” en meer dynamische en vloeiende gevechten, profiteren Asterix en Obelix ook van een Fury-modus en een verwoestende Ultimate-aanval. Er is ook de mogelijkheid om bepaalde objecten in de omgeving te vernietigen en vaten of menhirs te gooien tijdens gevechten. Om het verhaal kracht bij te zetten, zijn er sketches toegevoegd om het plot vooruit helpen. Je kan het spelen in je eentje of in lokale multiplayer.

Deze beat’-em-up zal verschijnen op Switch in november 2023. Ga jij de Romeinen de daver op het lijf jagen en deze game oppikken? Laat het ons weten in de comments.