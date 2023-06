Launch trailer voor Story of Seasons: A Wonderful Life

Tijd voor een GameCube klassieker!

Het is zover voor fans van Harvest Moon en de Story of Seasons games. Van ontwikkelaar Marvelous Interactive en uitgever XSEED Games hebben we vanaf vandaag de remake van deze GameCube game. Om dat te vieren hebben we ook een launch trailer gekregen die je hieronder kunt bekijken.

We hadden in maart al een mooie nieuwe trailer gezien van de game, maar vanaf vandaag kun je dus los met de game. Voor mensen die niet bekend zijn met de serie; je speelt als boer met een nieuwe boerderij in het kleine dorpje Forgotten Valley. Hier ben je vooral bezig met je boerderij onderhouden, maar ook met relaties opbouwen met de dorpelingen. Je speelt door meerdere generaties heen en kunt helpen sturen hoe alles verloopt.

Je kunt het spel verkrijgen in de eShop voor €39,99. Ga jij de game halen of toch wat uitgekeken op dit soort games? Deel het hieronder.