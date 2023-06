Nieuwe video toont de minigames van Everybody 1-2-Switch!

Met maximaal 100 spelers wordt het een dolle boel!

Nintendo heeft een nieuwe video vrijgegeven waarin de minigames van Everybody 1-2-Switch! centraal staan. In de video’s komen spellen aan bod die je met de Joy-Con-controllers speelt, met je smartphone speelt of allebei! Bekijk de video hier:

Volgens de presentator gebruik je met de Joy-Con-spellen je hele lichaam om te winnen. Zo moet je jouw lichaam aardig in de strijd gooien in Ballonnenbonje en Heupduel (ja, dat ziet er net zo leuk uit als het klinkt). Ook de estafetteloop, waarin je de Joy-Con aan de volgende speler moet geven, belooft de nodige chaos in de woonkamer te creëren.

Met je smartphone kun je wat rustiger aan doen. Gebruik hem als bingokaart in Bingo of neem bestellingen op in de IJssalon. Je kan zelfs tegen elkaar opbieden in Veiling; iets wat met 100 mensen ook zeker voor de nodige hilariteit moet zorgen. Daarnaast zijn er spellen die je met Joy-Con óf Smartphone kunt spelen. Zoals Ninja Afweer waarin je werpsterren van je af moet weren, of Hallo UFO’s waarin je de begroetingen van aliens na moet doen.

Er zijn nog veel meer leuke games te spelen. Dus kijk snel de video en misschien heb je al direct een favoriet! Welke game ga jij als eerste proberen? Laat het weten in de comments.