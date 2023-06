PixelJunk Scrappers Deluxe krijgt een releasedatum

Mep erop los in deze partygame brawler met een aparte visuele stijl.

In PixelJunk Scrappers Deluxe moet je de straten van Junktown schoonvegen en iedereen die je in de weg staat in de prullenbak gooien. PixelJunk Scrappers Deluxe werd eerder dit jaar aangekondigd en heeft nu een releasedatum voor Switch. De titel lanceert op 27 juli 2023. Dit heeft uitgever Q-Games bekendgemaakt.

In de post-apocalyptische stad Junktown betekent afval geld! Als een team van humanoïde vuilnismannen, die bekend staan als de Scrappers, moet je een stad opruimen die overspoeld wordt met afval na het einde van de mensheid. Ophalen van afval is nog maar het halve werk! Wanneer rivaliserende teams en machtige bazen opduiken en de beloningen voor zichzelf willen, moet je een verscheidenheid aan wapens en power-ups gebruiken om dit te verhinderen en het geld voor jezelf te houden.

In deze hybride partygame/brawler uit de PixelJunk-serie werk je alleen of met maximaal drie vrienden in lokale of online multiplayermodi om je tegenstanders te slopen, afval te verzamelen en naar de top van de vuilnishoop te klimmen. Teamwork is de sleutel tot maximale efficiëntie en het behalen van hoge scores, het vrijspelen van nieuwe personages en aanpassingsopties.

PixelJunk Scrappers Deluxe verschijnt digitaal via de eShop op 27 juli 2023. Ben jij van plan om de strijd aan te gaan met rivaliserende vuilnismannen in een straatgevecht? Laat het ons weten in de comments.