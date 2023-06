[Giveaway] Win 3x The Super Mario Bros. Movie op Blu-ray!

Bekijk de populaire Mario Bros.-film nu ook thuis!

The Super Mario Bros. Movie draaide sinds begin april in de bioscopen en is een enorm groot succes geworden. De afgelopen periode stond het nieuws vaak in het teken van records die door de film werden verbroken. Inmiddels is de film ook thuis te kijken, onder andere op Blu-Ray. Voor wie de film nog niet in de bioscoop heeft gezien of ook graag op Blu-ray wilt, hebben we goed nieuws. Wij mogen in samenwerking met Day One namelijk 3x The Super Mario Bros. Movie op Blu-ray verloten! Zo kun je ook thuis genieten van deze geweldige film.

Hoe maak je kans op deze fantastische prijs? Simpel! Geef in de vorm van een reactie antwoord op deze vraag: Wat is jouw favoriete personage uit de Super Mario-franchise en waarom? Meedoen kan tot en met 6 juli aanstaande. Om te reageren heb je een account nodig op Daily Nintendo, maar die maak je hier gamakkelijk én gratis aan!

Redactionele crew alsmede moderators op de website van Daily Nintendo zijn uitgesloten van deelname. Iedereen mag slechts een keer meedoen. De winnaars worden zo snel mogelijk na de laatste dag van deelname bekend gemaakt. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Prijzen worden per post toegestuurd. Daily Nintendo erkent geen enkele aansprakelijkheid als gevolg van deze prijsvraag.