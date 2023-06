Nieuwe update & DLC voor Taiko No Tatsujin: Rhythm Festival

Met 'grote' helden zoals Godzilla, Evangelion, Ultraman en de Masked Rider.

Lekker drummen en slaan met Taiko No Tatsujin: Rhythm Festival. Het spel is sinds eind vorig jaar uit en trommelde een flinke score op in onze review met een 8,5. Het spel krijgt nu een nieuwe update in de vorm van de Spring & Summer Update.

In een nieuwe trailer krijgen we een beeld te zien van een nieuwe gratis toevoeging genaamd “Run! Ninja Dojo” waarin je samen met vrienden als ninja verschillende uitdagingen moet overkomen om vijanden te verslaan. Daarvoor zien we echter ook een DLC met karakters uit het samenwerkingsproject Shin Japan Heroes Universe. Dat betekent dat je in deze DLC nu kunt drummen als Godzilla, Unit-01 van Evangelion, Ultraman en de Masked Rider. Daarnaast krijg je voor die paar euro dat deze DLC kost ook het nummer “Crime and Punishment – Those who are unwilling to pray” van Evangelion zangeres Yoko Takahashi.

Dan nu de vraag natuurlijk of je deze DLC ook gaat halen of dat je het houdt bij de basis game en andere DLC. Het is in ieder geval tof om te zien dat Shin Japan Heroes Universe naar de game komt, en een leuke party game is altijd goed nieuws!