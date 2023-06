Nintendo-president noemt Switch-opvolger bij aandeelhoudersvergadering

Maar nog niet té enthousiast worden…

Afgelopen week vond de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering plaats bij Nintendo. En hoewel daar ook leuke verhalen uit zijn gekomen, worden er vooral serieuze dingen besproken. Eén van de onderwerpen was natuurlijk de onvermijdelijke Switch-opvolger, waar Nintendo-president Shuntaro Furukawa een aantal uitspraken over heeft gedaan.

De Switch-opvolger zal het huidige Nintendo Account-systeem benutten

Eigenlijk was dit al een beetje bekend. Toen Nintendo hun Nintendo Account-systeem onthulde, gaven ze ook aan dat aangemaakte accounts in de toekomst benut zou worden. Iets dat door Youtuber en journalist Jon Cartwright nog even werd benadrukt op Twitter:

Hoewel we dit nieuwtje van Video Games Chronicle dus eigenlijk onder de noemer ‘water is nat’ willen plaatsen, is het toch fijn dat Furukawa-san zich aan deze belofte wil houden. Het zal immers niet de eerste keer zijn dat bedrijven zich niet aan gemaakte beloftes houden. Op de vraag of de Switch-opvolger backwards compatible zou zijn met de huidige console, was Furukawa iets waziger:

“As a company, we would like to continue proposing unique gameplay through dedicated game consoles that integrate hardware and software in the future, so please look forward to it.” Nintendo-president Shuntaro Furukawa, vertaald door VGC

Nintendo wil scalpers voorkomen

Via NintendoLife: Nintendo is van plan om scalpers tegen te gaan, door voldoende hardware te produceren. Het is geen geheim dat het de afgelopen jaren een drama is geweest om een PlayStation 5 of Xbox Series X te bemachtigen. Dit resulteerde in scalpers die hun consoles tegen hoge bedragen aanboden op internet. Nintendo probeert dit te voorkomen.

Volgens Furukawa is er één oplossing voor het probleem: een hoeveelheid hardware produceren die voldoet aan de vraag van de consument. Maar dat is natuurlijk makkelijker gezegd, dan gedaan. Grote tekorten in de tech-industrie, in combinatie met de wereldwijde corona-pandemie, hebben het verschillende fabrikanten niet makkelijk gemaakt. Maar nu de pandemie grotendeels voorbij lijkt, kan Nintendo dan echt genoeg produceren om aan de vraag te voldoen? Het ziet er naar uit dat Nintendo wacht met een aankondiging totdat ze zeker weten dit te kunnen realiseren.

Dus daar heb je het: nieuws over een Switch-opvolger, zonder een officiële aankondiging. Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Houd dan natuurlijk Daily Nintendo in de gaten!