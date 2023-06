Nintendo voegt 4 SEGA-classics toe aan NSO+

Onder andere Shinobi en Ghouls ’n Ghosts zijn speelbaar.

Als jij een Nintendo Switch Onlne + Expension Pack-abonnee bent, dan maak je vast gretig gebruik van de vele extra’s. Eén van die extra’s is de mogelijkheid om SEGA Mega Drive-klassiekers te spelen. En als jij een SEGA-fan bent, dan ben je vast blij met de nieuwe toevoegingen aan de dienst:

Vier nieuwe Mega Drive-titels zijn vandaag toegevoegd aan NSO+. En het zijn niet de minste! Om te beginnen is Shinobi een echte klassieker. Als ninja vecht je je door honderden vijanden in deze actievolle side-scroller. Nog niet spannend genoeg? Dan biedt Ghouls ’n Ghosts vast de uitdaging die je zoekt. Ook deze game is een 2D-actieplatformer, maar dan wel een belachelijk moeilijke.

Om het pakket compleet te maken zijn er ook nog twee games aan het lijstje toegevoegd. Landstalker is een actie-avontuur waarin je als Nigel in isometrisch perspectief op zoek gaat naar schatten. Tot slot krijgen we Crusader of Centy; een game die we het beste kunnen omschrijven als ‘SEGA’s antwoord op The Legend of Zelda’. Geen slecht lijstje, in ieder geval.

Ga jij deze games uitproberen? Laat het ons weten in de comments!