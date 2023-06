Disney Illusion Island heeft een nieuwe Story Trailer!

Bekijk hier de allernieuwste Story Trailer.

Disney Illusion Island heeft een splinternieuwe trailer uitgebracht die een nieuw stukje verhaal met zich meebrengt. De game werd vorig jaar aangekondigd tijdens de Disney & Marvel Games showcase. Dit jaar tijdens de Nintendo Direct van februari 2023 werd de release date trailer ook al uitgebracht.

Disney Illusion Island is gemaakt door Dlala studios. Ze hebben aangekondigd dat Disney Illusion Island dit jaar op 28 juli uitkomt. De game is zowel solo als in co-op speelbaar, met maximaal vier personen tegelijk. Je kunt met verschillende welbekende Disney-personages spelen zoals: Mickey Mouse, Donald Duck, Goofy en natuurlijk niet te vergeten Minnie Mouse. Met deze geweldige personages kun het mooie land van Monoth verkennen. Alhoewel de game heel kleurrijk eruit ziet, zijn er ook spannende en duistere gebieden te ontdekken. Je gaat opzoek naar drie verschillende mythische boeken om het land van Monoth te redden van het grote gevaar!

Wat is er nieuw?

In de splinternieuwe trailer van Disney Illusion Island zie je een stukje van de verhaallijn. In het begin lijkt het wel een sprookje, en zie je het prachtige land van Monoth. Daarna zien we de welbekende gezichten van Mickey, Minnie, Donald en Goofy, maar ook een duister wezen die aangeeft dat “A thousand evils will rain down untold suffering and misery” en dat dus de hele wereld van Monoth in gevaar is. Het lijkt misschien erger dan dat het is, want typische Donald Duck maakt er gelijk weer een grapje van. Mickey laat zich niet bij de pakken neer zitten en is er klaar voor om de strijd aan te gaan.

Daarna zien we een stukje gameplay, met kleurrijke platformen en toch ietwat moeilijke obstakels die je moet overwinnen om bij de mythische boeken terecht te komen.

Hier kun je zelf de allernieuwste trailer bekijken van Disney Illusion Island:

Heb jij deze geweldige game al ge pre-orderd? Staat hij al op je wishlist? Laat het ons weten in de reacties!