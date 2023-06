Nieuwe CRYMACHINA trailer toont het verhaal in actie

Een mens worden om te overleven.

Het gaat ineens snel met de nieuwe informatie omtrent sci-fi RPG CRYMACHINA. In maart kregen we nog de aankondiging, maar sindsdien komen er steeds meer beelden en informatie naar voren. Zo nu ook een nieuwe trailer van NIS America waarin het verhaal wat meer naar voren komt. Geen zorgen, het is nog steeds mysterieus genoeg dat het niet meteen alles weggeeft.

De trailer is dus nog wat terughoudend over wat er precies aan de hand is. Iets met robots en het terugbrengen van de mensheid? Correct! In deze wereld is de mensheid al duizenden jaren uitgestorven en zijn wezens genaamd Dei ex Machina opgedragen de mensheid weer terug te brengen. De drie hoofdkarakters hebben de zielen van overleden mensen in hun lichaam geplant gekregen en gaan met hun eigen redenen en overtuigingen proberen mens te worden.

CRYMACHINA heeft een prachtige visuele stijl en ook de muziek klinkt al erg goed. Het spel komt 27 oktober 2023 nog uit en belooft een RPG te worden gevuld met actie, verhaal en ook wat filosofie (want wat maakt een mens… mens?). Benieuwd naar de game? Wat vindt je van de artstijl en muziek? Deel je mening hieronder.