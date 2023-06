Nieuwe Pikmin 4 trailer vertelt alles wat je moet weten

7 minuten aan informatie voor nieuwe spelers én veteranen.

Pikmin 4 komt er al snel aan. 21 juli is het al zover. In de tussentijd krijgen we alleen maar meer en meer nieuws omtrent de game. Zo kregen we laatst al meer informatie in de vorm van een nieuwe trailer en informatie over de demo. Maar ook bijzonder nieuws over de pre-order bonussen die je kunt krijgen bij de game.

Nu krijgen we nogmaals een nieuwe trailer, en deze is erg fijn voor nieuwe spelers. In deze bijna 7 minuut lange video wordt alles rustig uitgelegd. Het verhaal, wat alles is, en hoe alles werkt. Het gaat daarnaast ook in op nieuwe functies in de game, dus ook voor Pikmin veteranen is het een kijkje waard.

