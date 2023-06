Avatar: The Last Airbender: Quest for Balance aangekondigd voor de Switch

Water, aarde vuur en lucht.

Na de verschillende geruchten van vorig jaar, is het dan eindelijk zo ver! Uitgever Game Mill Entertainment en ontwikkelaar Bamtag Games hebben aangekondigd dat Avatar: The Last Airbender: Quest for Balance naar de Nintendo Switch zal komen, Naar verwachting gaat dat dit jaar nog gebeuren. Dat de animatie serie van meer dan 10 jaar oud nog games krijgt, is niet zo heel gek. De serie is al vanaf het vroege begin erg populair bij meerdere generaties.

Water, aarde, vuur en lucht.. wie kent dat nou niet?

De meeste van ons zullen Avatar kennen als animatieserie op televisie. De serie werd vanaf 2006 uitgezonden in de meeste Europese landen en je ziet er nog steeds veel van terug. Na alle geruchten van vorig jaar is het nu eindelijk bevestigd, de game komt naar de Switch. Helaas hebben wij nog geen precieze datum maar volgens de geruchten zal dit rond de herfst dit jaar nog zijn.

In Avatar: The Last Airbender: Quest for Balance kun je met 9 verschillende karakters spelen. De meest bekende zijn natuurlijk: Aang, Toph, Sokka en Katara. Je zult hierbij de vier verschillende elementen moeten gebruiken om je door de avonturen van de game te manoeuvreren. Water, aarde, vuur en lucht zullen alle vier worden ingezet voor obstakels en puzzels om mysteries te ontrafelen en de balans van de aarde weer te herstellen.

Bekijk hier onder de splinternieuwe reveal trailer van Avatar: The Last Airbender: Quest for Balance.

In de bovenstaande trailer hebben we al een eerste blik kunnen werpen op hoe de gameplay er ongeveer uit gaat zien. Je ziet de verschillende elementen voorbijkomen maar ook puzzels waarbij de elementen worden ingezet. Daarnaast is er ook beloofd dat de game een lokale en online co-op modus gaat krijgen.

Ben jij al laaiend enthousiast over deze veelbelovende game? Laat het ons weten in de reacties!