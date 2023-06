[Review] Pikmin 1+2 – Kale HD-versies

Zijn de GameCube-klassiekers vol strategie nog steeds een plezier om te spelen?

In 2020 verscheen Pikmin 3 Deluxe voor de Nintendo Switch. Dat was de verbeterde versie van de WiiU-versie. Komende maand, op 21 juli, brengt Nintendo het vervolg Pikmin 4 uit. Dat is dus al een hele hoop Pikmin. Echter doet Nintendo er nog een schepje bovenop. Tijdens de Nintendo Direct van 21 juni maakte Nintendo bekend dat ook Pikmin 1 en Pikmin 2 naar de Switch zouden komen, én wel per direct. Inmiddels hebben wij zowel Pikmin 1 als Pikmin 2 gespeeld en kan je hier ons oordeel over deze klassiekers vinden. Want zijn er wel verbeteringen toegevoegd of voelt het als een kale port? Ik kan alvast verklappen dat het niet veel meer is dan een simpele port, maar dat hoeft niet te betekenen dat de games het niet waard zijn om gespeeld te worden.

Wel of geen tijdslimiet?

Zowel Pikmin 1 als het vervolg zijn vrij vergelijkbaar qua gameplay; strategische beslissingen en het verkennen van de onbekende planeet vormen de hoofdmoot. In deel 1 crasht Olimar met zijn ruimteschip neer op een onbekende planeet. Zijn schip raakt zo erg beschadigd dat hij maar zuurstof heeft voor slechts dertig dagen. Dat vormt gelijk de tijdslimiet waarbinnen je alle dertig onderdelen van het schip moet vinden. Lukt het je niet, dan is het game over en kan je weer opnieuw gaan proberen het binnen de limiet te halen.

Persoonlijk vond ik het in de eerste playthrough best wel uitdagend om het binnen die tijd te halen. Het is me dus ook niet gelukt, want ik nam veel te veel tijd om te ontdekken. Maar eigenlijk vond ik het niet erg, want hierdoor kon ik juist mijn tweede playthrough veel strategischer spelen. Ik speel graag op een ontspannen manier en voor mij was dat dus de juiste manier om het de eerste keer te doen. Zo kon ik meer ontdekken en genieten van de wonderlijke wereld. Wel is het vanwege de tijdslimiet veel meer plannen om niet aan zuurstofgebrek te overlijden. Als je vanaf moment één al met het tijdslimiet in gedachten speelt, dan is het zeker de eerste keer haalbaar. Tevens kan je altijd nog teruggaan naar een bepaalde dag om het anders aan te pakken.

Neem alle tijd

In Pikmin 2 daarentegen heb je geen maximum aantal dagen. Je kan naar hartelust ontdekken en overleven op de planeet. Wel heb je een opdracht meegekregen: betaal de schuld terug door voorwerpen te vinden. Deze game voelde daardoor veel meer ontspannen aan. Het is alleen niet dat wat Pikmin zo goed maakt. Die tijdsdruk geeft je normaal gesproken echt het dringende gevoel. Het gevoel dat je in die situatie ook zou hebben als je opeens op een onbekende planeet moet zien te overleven. In Pikmin 3 Deluxe is die tijdsdruk ook weer in enige mate teruggekeerd, waardoor het nogal opvalt dat het in deel 2 mist. Echter vind ik niet dat het een slecht iets is in Pikmin 2. Juist het meer ontspannen werk is wel prettig na de druk uit het eerste deel.

Beide games werken dus net wat anders qua tijdsdruk. Natuurlijk hebben beide games wel een tijdsdruk van de dagen zelf. Elke in-game dag duurt slechts een bepaald aantal minuten. Je moet voor het donker is weer terug zijn bij het schip en de Pikmin onder jouw vleugels hebben, want anders loopt het niet goed af. Al met al is Pikmin 2 de meer ontspannen ervaring en Pikmin 1 degene waar strategisch plannen van de dagen aan bod komt.

Pikmin 1

In Pikmin 1 is het doel om de dertig onderdelen die je nodig hebt om je ruimteschip te maken te vinden. Gelukkig krijgt Olimar al snel de hulp van wat rare wezentjes. Pikmin zijn wezens die precies doen wat Olimar ze opdraagt. Hij kan ze bij elkaar roepen of op onder andere bloemen, voorwerpen en vijanden gooien. Door dingen te verzamelen kan je extra Pikmin kweken, wat wel handig is, omdat je soms wat Pikmin verliest in de strijd. Tijdens baasgevechten zijn Pikmin hun leven absoluut niet zeker. Het is aan jou om een goede plan van aanpak te bedenken en de verschillende soorten op de juiste manier in te zetten. In Pikmin 1 zijn er namelijk drie verschillende soorten Pikmin: rode die bestand zijn tegen vuur, gele die verder kunnen komen doordat ze lichter zijn en blauwe die bestand zijn tegen water.

Of je het echt een nadeel kunt noemen, ligt aan hoe je zelf speelt. De game kan je binnen 8 tot 10 uur uitspelen, maar dat is zonder experimenteren met optimalisaties van het verzamelen van voorwerpen. Heel lang hoeft het niet te duren om het einde te bereiken. Het plezier zit echt in het vaker spelen en het leren om te gaan met de tijdsdruk.

Pikmin 2

In Pikmin 2 ben je weer op de onbekende planeet om de schuld van het bedrijf terug te betalen. Hoe lang je erover doet, beslis je zelf. Het spel is wel eerder de dubbele speelduur of zelfs meer vergeleken met het eerste deel. Een opvallende verandering in deze game is dat je niet alleen bovengronds kan verkennen maar ook ondergronds. Onder de grond liggen er allemaal andere gevaren op de loer en is de tijdsdruk afwezig. Naast de verandering in omgeving zijn er ook twee nieuwe soorten Pikmin toegevoegd: de paarse die zwaarder is en de witte die bestand is tegen gif.

Het strategische aspect is naar een hoger niveau getild. Je bestuurt nu niet alleen Olimar, maar ook zijn hulpje Louie. Dat zorgt voor nieuwe mogelijkheden in het vechten tegen de vijandige bewoners van de planeet. Bovenal is het een noodzakelijk stukje gameplay die je moet gebruiken onder de grond. De puzzels die je daar tegenkomt vereisen dat je perfect jouw troepen kan aansturen en zo de schatten kan ontdekken.

Klassiekers in een nieuw jasje

Oorspronkelijk kwam Pikmin 1 in 2002 uit voor de GameCube in Europa. Een aantal jaren later volgde de NEW PLAY CONTROL!-versie voor de Wii. In deze, voor die tijd, vernieuwde versie werden er een aantal verbeteringen doorgevoerd. Zo werd er bewegingsbesturing door middel van de Wii Remote en Nunchuk toegevoegd en werd het beeld geschikt gemaakt voor widescreen.

De Switch-versie, waar deze review over gaat, is gebaseerd op de Wii-versie. De meeste verbeteringen die daarin werden verwerkt zijn overgenomen. Tevens is het spel opgekrikt naar HD, waardoor het wat mooier oogt. De besturing is redelijk vergelijkbaar met Pkmin 3 Deluxe, wat ervoor zorgt dat het zeer makkelijk wisselen is tussen de Pikmin-games. Ik moet eerlijk toegeven dat ik niet al te fan ben van de bewegingsbesturing. Ik vind het vooral onhandig spelen en geef de voorkeur aan de besturing via de knoppen. De camera is soms wat lastig te bedienen, maar je leert er wel mee omgaan.

Pikmin 2 kwam in 2004 naar de GameCube in Europa. Ook deze game ontving een NEW PLAY CONTROL!-versie met verbeteringen. Opvallend in de HD-versie op de Switch, die dus ook op de Wii-versie is gebaseerd, is dat alle merken op de voorwerpen verdwenen zijn. Je verzamelt geen Duracell-batterijen meer, maar naamloze. Het doet natuurlijk geen afbreuk aan de gameplay, maar het verzamelen van bekende dingen is natuurlijk leuker dan naamloze. Tevens is ook in dit vervolg de besturing vrij gelijk aan die uit deel 3.

Redelijk kale ports

Kortom, zijn Pikmin 1 en 2 niet enorm vernieuwend. Het geeft je de mogelijkheid om de klassiekers te spelen, maar meer ook niet. Het had plezierig geweest als ze net zo veel aandacht en tijd in deze games hadden gestoken als de remaster van Metroid Prime Remastered van eerder dit jaar. Puur omdat deze games dat beetje liefde zeker verdienen. Zelfs zonder liefde blijven deze games het waard om te spelen en opnieuw te blijven spelen. Al had net dat zetje extra het pakket meer waarde gegeven voor de prijs die ervoor gevraagd wordt. Het voelt nu meer als kale ports, met als enig doel ze zo snel mogelijk voor de mensen beschikbaar te krijgen. Daar is niets mis mee, al had ik wel meer dan slechts licht opgepoetste versies verwacht.

Pikmin 1 en Pikmin 2 gaan per stuk voor €29,99 over de digitale toonbank in de Nintendo eShop. De bundel met beide games kost €49,99. Daarnaast verschijnt er een fysieke versie van de bundel op 22 september 2023. Naar mijn mening is de bundel het meeste waar voor je geld, want je krijgt twee goed speelbare en, nog steeds na al die jaren, vermakelijke games.

Conclusie

Pikmin 1+2 is de perfecte bundel als je beide games opnieuw of juist voor de eerste keer wil ervaren. Wel moet je geen al te hele hoge verwachtingen hebben van de opgepoetste versie, want meer dat wat graphics en besturing opkrikken is het niet. Het blijft daardoor vooral eruitzien als de klassiekers die we kennen en niet als echte remasters. Mocht je twijfelen tussen de games, dan zal je keuze vooral afhangen van of je wel of niet van een tijdsdruk houdt. In Pikmin 1 is dit sterk aanwezig en in Pikmin 2 totaal niet. Desondanks bieden beide games wel de typische strategische gameplay die je van de serie mag verwachten. Al met al zijn beide games nog steeds een aanrader.

+ Goede gameplay

+ Twee echte klassiekers met prettige besturing

+ Verbeterde graphics

+ Een hoop Pikmin-plezier – Amper nieuwe toevoegingen

– Veel meer dan graphics oppoetsen is niet gebeurd







DN-score: 7,5