[Special] Hoe kun je de beste Leafeon-speler worden in Pokémon Unite?

Wil jij aan de slag met Leafeon in Pokémon Unite? Lees dan onze tips!

Deze maand verscheen Leafeon als speelbare Pokémon in Pokémon Unite. Dankzij The Pokémon Company konden wij goed aan de slag gaan met deze Pokémon en vandaar deze special over hoe je het beste met Leafeon kunt omgaan.

Wanneer kun je het beste beginnen met Leafeon?

Leafeon, is geen gemakkelijke vechter om onder de knie te krijgen. Het is een gevorderde vechter met iets gecompliceerdere besturing en opbouw. Zo is die gefocust op melee combat en snelheid. Hierdoor valt die ook in de speedster-klasse. Dit maakt hem enorm goed om eerst de jungle in te gaan en vanaf daar de buffs aan te vallen om zo je team een duidelijk voordeel te geven. Het is dus vooral handig om al wat ervaring te hebben met de game, maar ook moet de Jungle-rol je liggen voor de optimale ervaring.

Voorafgaand aan het gevecht

Leafeon doet met zijn aanvallen de meeste schade door middel van de normale Attack-stat. Het is dus aangeraden om in combinatie Held Items en emblemen te gebruiken die dit supporten. Daarnaast is het een snel personage, dus profiteer daar van door wat extra snelheid/mobility hier ook bij te betrekken.

Zo heb ik zelf erg veel profijt gehad van Attack Weight en Float Stone. De eerste geeft je extra attack stats en de tweede geeft je niet alleen meer attack, maar ook een hogere snelheid. Hoeveel dit is, is natuurlijk afhankelijk van het level dat de voorwerpen hebben.

Voor emblemen zou ik zelf iets meer focus geven op HP, want Leafeon heeft niet al te veel HP wat dus voor snelle K.O.’s kan zorgen als je niet op tijd weg kunt komen. Let er wel op dat deze emblemen niet te veel minpunten geven voor attack en snelheid.

Dit is tenminste wanneer je mijn aangeraden strategie van de Solar Blade en Razor Blade aanvallen gebruikt. De andere combinatie kun je beter focussen op Critical Hits en snelheid/mobility.

Tijdens het gevecht

Leafon heeft net als alle andere Pokémon vier verschillende aanvallen die die kan leren. Op level vier heb je de keuze tussen Razor Leaf en Solar Blade. Op level 6 krijg je de keuze tussen Aerial Ace en Leaf Blade. Daarnaast heb je natuurlijk nog de Unite Move.

Zelf heb ik de voorkeur gekregen voor een combinatie van Solar Blade en Leaf Blade. Solar Blade geeft je namelijk een grote range recht vooruit en kan opgeladen worden terwijl je verder aanvalt met normale aanvallen. Leaf Blade is zowel nuttig in de aanval als wanneer je moet terugtrekken. Je springt namelijk naar het doelgebied en gebruikt een wide range aanval. Heel handig om vijanden die wat verder van je af zijn te raken, maar ook om sneller in veiligheid te komen.