Speel Two Point Campus gratis met Games op Proef

Vanaf 3 juli is de volledige game een week lang gratis speelbaar.

Nintendo heeft aangekondigd dat de volgende game in hun ‘Games op Proef’-programma Two Point Campus is. Vanaf 3 juli is de een week lang gratis te spelen voor Nintendo Switch Online-abonnees.

Bouw een universiteit op jouw manier in Two Point Campus, de nieuwste Game op Proef voor #NintendoSwitchOnline-leden!



Download 'm nu en speel vanaf 3 juli: https://t.co/fiq3hijQcq pic.twitter.com/ycRJ71vFIp — Nintendo Nederland (@NintendoNL) June 30, 2023

In Two Point Campus moet je op een satirische manier een universiteit runnen. Maar daar waar de meeste universiteiten draaien om schoolboeken en grijze professors, gaat het er hier anders aan toe. Misschien bouw jij een school waar ridders kunnen studeren? Two Point Campus is een spin-off van Two Point Hospital, wat weer een spiritueel vervolg is op Theme Hospital. Dat geeft je misschien een idee van hoe bizar het er op jouw school aan toe kan gaan.

Games op Proef is een programma waar Nintendo Switch Online-abonnees aan mee kunnen doen. Voor een bepaalde tijd kunnen zij een volledige game gratis spelen. Geen demo, de echte game. En dit keer is het dus de beurt aan Two Point Campus. Speel de game gratis vanaf 3 juli tot en met 9 juli 2023.