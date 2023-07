Ontwikkelaars zouden ‘Switch 2’ Dev-kits al hebben

Vergelijkbaar in kracht met de PlayStation 4 en Xbox One?

Nu de Nintendo Switch al in zijn zevende levensjaar zit, duiken de geruchten rondom de opvolger steeds vaker op. Zo noemde Nintendo-directeur Shuntaro Furukawa afgelopen week de nieuwe console al tijdens een aandeelhoudersvergadering. En daar kunnen we nu nog een gerucht bij optellen. Volgens Spaanse leaker Nash Weedle zou een Spaanse studio de dev-kit van de Switch-opvolger al in huis hebben.

Leak Express:



⚠️El kit de desarrollo de Switch 2 ha llegado a España.



Que un estudio español ya disponga del kit, frente a la política de secretismo de Nintendo, es un impulso en sus relaciones e indica que estamos en las últimas fases previas a la presentación de la consola. pic.twitter.com/E6JjUAAlEa — Nash Weedle “El Analista de Leaks” (@NWeedle) July 1, 2023

Collega-Nintendo-nieuwssite N1-Up maakt terecht de aanname dat het waarschijnlijk om MercurySteam gaat; de ontwikkelaar van Metroid Dread. Maar er zijn waarschijnlijk al meer studio’s met de developer’s kit van de opvolger van de Nintendo Switch. Tijdens de rechtszaak tussen Microsoft en Amerikaanse waakhond FTC liet Activision-eindbaas Bobby Kotick al wat weten. Hij zou een idee hebben van hoe krachtig de console moet worden.

“Vergelijkbaar met Gen 8-consoles”

Tijdens het verhoor zei de FTC dat Nintendo met hun zwakkere Switch geen concurrent is voor Microsoft en Sony (iets wat Microsoft vervolgens ontkende). Maar Kotick geeft aan dat de “Switch 2” dichter in de buurt van de PlayStation 4 en Xbox One komt qua kracht. Zijn exacte woorden over de opvolger zijn: “closer alignment with Gen 8 platforms”. En hoewel sites als Metro dat oppikken als ‘bijna zo sterk’ is de vertaling ‘meer vergelijkbaar met’ correcter.

Op dit punt moeten we alles nog met een korrel zout nemen, maar één ding kunnen we niet ontkennen: de geruchtenmolen draait lekker door. Vind jij dat de Switch toe is aan een opvolger? Laat het weten in de comments!