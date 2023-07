[Release Radar] Deze games verschijnen er in week 27

Elke week zetten we een aantal aankomende releases voor je in de schijnwerpers!

In onze rubriek de Release Radar zetten we alvast de releases van aankomende week op de Nintendo Switch voor je op een rijtje. Uit de grote hoeveelheid spellen kiezen we vervolgens een paar uit die ons oog pakken, welke je uiteraard hieronder kunt lezen. Zit er niets voor je tussen? Dan vind je onderaan dit artikel een overzicht van alle games die volgende week verschijnen.

Naar welke game(s) kijk jij persoonlijk enorm uit? Laat het ons weten in de reacties, wij zijn erg benieuwd!

Gimmick! Special Edition

Prijs in de Nintendo eShop: €14,99 – 6 juli 2023

Gimmick! heeft een speciale geschiedenis. Een 2D-actieplatformer van SUNSOFT die in 1992 uitkwam voor de Nintendo Famicom. Anderhalf jaar later kwam de game naar Europa als Mr. Gimmick… maar alleen in Scandinavië. Een game die we inmiddels als obscuur mogen beschouwen en zeer gewild is bij verzamelaars. Maar wees gerust: de game komt nu naar de Nintendo Switch onder de naam Gimmick! Special Edition. Je speelt een draakje die met een ster kan gooien die je ook als platform gebruikt. Zo versla je vijanden en kom je op plekken die anders onbereikbaar lijken. Deze Special Edition biedt daarnaast wat Quality of Life-verbeteringen om het wat speelbaarder te maken voor de moderne gamer. Gimick! Special Edition is verkrijgbaar vanaf 6 juli.

The Legend of Heroes: Trails into Reverie

Prijs in de Nintendo eShop: €59,99 – 7 juli 2023

De serie die in 1989 begon als Dragon Slayer: The Legend of Heroes is alweer toe aan zijn 18e game. In The Legend of Heroes: Trails into Reverie bestuur je drie helden die elk op zoek zijn naar hun lot in deze magische wereld. Je switcht tussen Rean Schwarzer, Lloyd Bannings en de mysterieuze C door gebruik te maken van het Trails to Walk-systeem. Ontmoet nieuwe vrienden en personages in drie verschillende verhalen. Er staan tactische gevechten en mysterieuze plotwendingen op je te wachten als The Legend of Heroes: Trails into Reverie op 7 juli uitkomt.

Wat verder verschijnt in de week van 3 tot en met 9 juli: