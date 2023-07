Aankondigingen van Idea Factory International tijdens Anime Expo 2023

Twee otome visual novels en een nieuw deel in de Neptunia-serie!

Tijdens de Anime Expo 2023 heeft Idea Factory International meerdere nieuwe games aangekondigd. Het gaat om een nieuwe titel in de Neptunia-franchise die naar het Westen wordt gebracht en twee otome visual novels. Lees hieronder meer over deze games!

My Next Life As A Villainess: All Routes Lead To Doom! – Pirates Of The Disturbance

De titel van deze game is een mondvol. My Next Life As A Villainess is een otome visual novel en geïnspireerd op de gelijknamige novel, light novel, manga en anime. De game verschijnt zowel fysiek als digitaal en wordt eind 2023 verwacht. Over de fysieke Limited Edition komt later meer informatie beschikbaar. De officiële site kan je hier bekijken.

Het verhaal draait rond de hoofdpersoon Catarina Claes die gereïncarneerd is als Villainess in de otome Fortune Lover. Zij en haar geadopteerde broer zijn aan boord van het schip Vinculum. Tijdens deze reis worden ze aangevallen door piraten, maar dan herinnert ze zich dat dit heel erg lijkt op een verhaallijn uit een Fortune Lover fanbook.

Neptunia Game Maker R:Evolution

In 2024 komt Neptunia Game Maker R:Evolution naar de Nintendo Switch. De game zal digitaal en fysiek te koop zijn. Tevens komt er een Limited Edition beschikbaar, waarvan de inhoud nog bekendgemaakt moet worden. De game draait over het oprichten van een succesvolle gamestudio. In dungeons kan je nieuwe elementen vinden om jouw volgende gamehit te ontwikkelen. De dungeon kan je op een “high-speed motorcycle” verkennen en met jouw party bestaande uit vier personen maakt het vechten makkelijker. Stuur onder andere jouw team aan en vecht tegen andere gamestudios die jou onderuit willen halen.

Sympathy Kiss

Sympathy Kiss is een otome die zich afspeelt op het werk met vele slice-of-life-momenten. Je speelt als Akari Amasawa die werkt voor het bedrijf Estario. Ze krijgt als opdracht om nieuw leven in de app Estarci te blazen. Echter zal de app binnen zes maanden gestopt worden als er geen verandering in het succes komt. Veel passie heb je niet voor de opdracht, maar wie weet vind je het wel op een andere plek op de werkvloer. Er zijn namelijk zes personages waarmee je een romance aan kan gaan.

De game verschijnt digitaal en fysiek begin 2024. Naast de normale fysieke versie komt er ook een Limited Edition. Meer informatie volgt later daarover.