Jujutsu Kaisen: Cursed Clash binnenkort op Switch

De populaire anime naar het rijk van 3D-brawlers

Dit weekend werd tijdens de Bandai Namco Showcase een nieuwe Jujutsu Kaisen-game aangekondigd. De game heeft de officiële naam “Jujutsu Kaisen: Cursed Clash” gekregen. Byking is de ontwikkelaar. Byking maakte eerder My Hero One’s Justice, een 3D-arena-fighter gebaseerd op My Hero Academia. Er is nog geen releasedatum aangekondigd. Dit actiespel zal zowel fysiek als digitaal verkrijgbaar zijn op Nintendo Switch.

Cursed Clash is een 3D-fighting-game waarin spelers een team samenstellen uit de cast van Jujutsu Sorcerers en Cursed Spirits uit de anime. Je zal het originele verhaal van Jujutsu Kaisen kunnen herbeleven. Daarin moet hoofdrolspeler Yuji Itadori de mensheid verdedigen tegen monsters die bekend staan als “Curses” in het hedendaagse Japan. Itadori heeft een vinger van Sukuna opgegeten en heeft daardoor enorme krachten. Hij wordt bijgestaan door twee andere klasgenoten, Megumi Fushigoro, Nobara Kugisaki en hun leraar Satoru Gojo.

De gameplay bestaat uit een twee tegen twee vechtsysteem, vergelijkbaar met andere Bandai Namco anime-vechtgames. De spelers kiezen hun team van twee personages uit vijftien Jujustsu Sorcerers. Elk team heeft een breed scala aan krachtige groepsaanvallen. Verschillende combinaties tussen de personages creëren unieke synergieën en dynamieken. Door gevechten te voltooien, verhogen spelers het niveau van hun vechters en ontgrendelen ze sterkere aanvallen, de zogenaamde “Cursed Techniques”.

