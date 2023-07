[Review] Story Of Seasons: A Wonderful Life – Het leven in Forgotten Valley

Bouw jij je eigen boerderij op voor de volgende generatie?

Als je al bekend bent met de vorige games van Story Of Seasons, dan kan dit nieuwe deel natuurlijk niet ontbreken. Je komt terecht in het dorpje Forgotten Valley en er wacht een nieuw avontuur, levenslange vriendschappen en een prachtige boerderij op jou! Story Of Seasons is op 27 juni 2023 uitgekomen op de Nintendo Switch. Je hoeft natuurlijk niet bekend te zijn met Story Of Seasons. Ondanks dat er vertrouwde dingen zullen terugkomen in deze game, start je een volledig nieuwe verhaallijn. Wil je meer weten over hoe geweldig deze game is? Lees hieronder mijn review over Story Of Seasons: A Wonderful Life.

Hoe het allemaal begon

Het begint allemaal in het kleine dorpje Forgotten Valley. Je neemt de droom over van je vader en zijn goede vriend. Ze wouden altijd al een boerderij opbouwen in Forgotten Valley maar dit is helaas niet gelukt. Nu jij oud genoeg bent, mag jij de taak tot je nemen. Als je eenmaal aankomt bij Forgotten Valley ontmoet je Takakura, de oude vriend van je vader. Hij vraagt aan je of je het écht wel zeker weet of je een boerderij wilt opbouwen in het kleine dorpje. Natuurlijk kun je ook voor het antwoord ‘nee’ kiezen, maar dan is de game wel héél snel afgelopen. Zodra je een akkoord geeft aan Takakura, neemt hij je mee het dorp in om je voor te stellen aan alle bewoners.

Even later ontmoet je ook de drie kleine wezentjes die sprites worden genoemd. Ze leven in het sprookjesachtige bos aan de achterkant van je boerderij. Er staan een paar rare paddenstoelen die je kunt eten, daarna kom je op mysterieuze wijze in hun boomhutje terecht waar je met hun kunt praten en recepten kan krijgen.

Een spel voor jong en oud

Story Of Seasons: A Wonderful Life is een vrij onschuldige game. Het ziet er visueel heel rustgevend en schattig uit. De game is vermakelijk voor jong en oud, vooral als je al eerdere versies hebt gespeeld en een stukje nostalgie naar boven wilt halen. Er zijn verschillende nieuwe opties toegevoegd tegenover de oudere versies. Wat ik erg leuk vond in het begin van deze game is dat je zelf je eigen karakter kan personaliseren. Het zou nóg leuker zijn geweest als ze iets meer opties hadden toegevoegd hierin, de keuze was namelijk erg schaars.

Zodra je een karakter hebt aangemaakt krijg je meteen een aantal dieren toegewezen. Je mag kiezen uit twee verschillende puppy’s en je krijgt een schattige koe die je melk geeft als je haar goed verzorgd. Dit is iets wat mij meteen opviel: hoe meer aandacht je geeft aan je dieren, hoe beter de resultaten zijn van de producten. Er zijn meerdere diersoorten in het spel: een paard, verschillende soorten koeien, schapen en kippen.

Sommige dingen zijn wel belangrijk

Naast al deze leuke dieren, heb je ook je eigen huisje waar je in slaapt, kookt, je karakter kan aanpassen en waar de evenementen kalender hangt. Deze kalender is wel van belang, hier kun je namelijk zien hoelang het seizoen nog duurt en of het een belangrijke dag is.

Belangrijke dagen zijn: evenementen, en dagen waarop Van de verkoper langst komt met zijn kraampje in het dorp. Waarom is Van zo belangrijk? Nou bij hem kun je namelijk écht alles verkopen! Op je eigen boerderij staat ook een krat waar je spullen in kunt doen om te verkopen, maar dit is beperkt tot producten die van je eigen boerderij komen. Dit betekent dus dat je geen gevonden of opgegraven spullen kan verkopen. Van komt maar twee keer per seizoen langs in het dorp, dus de kalender in de gaten houden is een must.

Dingen vergeten kan je geld gaan kosten

Iets wat mij nogal vaak overkwam was dingen vergeten, en wat je dus echt niet moet vergeten zijn je gewassen. Het is belangrijk dat je goed kijkt of je water moet geven of niet, dit kun je zien aan de kleur van de grond. Vooral in de zomer sneuvelde er een aantal dingen, je moet dan (net zoals in het echt eigenlijk) je gewassen meerdere keren per dag water geven. Daarnaast is het ook erg belangrijk dat je goed nakijkt welke gewassen je precies kunt planten in welk seizoen. Als je namelijk aan het einde van de herfst iets gaat planten, en het kan niet tegen de kou van de winter dan zal je dat deel van je oogst gaan verliezen.

Je hebt niet alleen gewassen, maar ook verschillende fruitbomen die je kunt planten. Het nadeel is wel: ze hebben erg veel ruimte nodig. Je krijgt maar twee kleinere stukken grond waar je gewassen of bomen kunt planten. Het voordeel is wel dat bomen uiteindelijk onderhoudsvrij zijn.

Wat is er nog meer te beleven?

In Forgotten Valley zijn verschillende dingen te doen. Je kunt bijvoorbeeld rondlopen en opzoek gaan naar bloemen, kruiden en paddenstoelen. Je kunt ook gaan vissen, er zijn verschillende wateren waar je ook meerdere soorten vissen kunt vangen. Met deze vissen kun je dan weer overheerlijke gerechten maken. Wat ik ook vermakelijk vond zijn de archeologen uit het dorpje, Flora en Carter. Bij Carter zijn Dig Site kun je iedere dag graven naar fossielen. Soms vind je iets wat Carter interessant vind en dat wil hij dan graag houden. De meeste dingen die je opgraaft zijn voor hem niet interessant en mag je zelf houden. Daarnaast kun je natuurlijk ook alle bewoners bezoeken in Forgotten Valley. Ieder huisje heeft zijn eigen charme en soms kom je ook nog eens leuke tips tegen die je verder kunnen helpen.

Romantiek en een nieuwe generatie

Er zit ook een stukje romantiek in deze game. Je kunt namelijk proberen om een van de vrijgezelle bewoners voor je winnen. Dit doe je door samen naar evenementen te gaan, door hun cadeautjes te geven zoals een gerecht of een product van je boerderij. De game forceert je helaas wel om te trouwen, als je het eerste jaar niet trouwt dan moet je kiezen tussen de 8 vrijgezellen van Forgotten Valley. Je gaat daarna trouwen met de persoon die je hebt gekozen, en zal vrij snel daarna een kindje krijgen met de betreffende persoon. Het mooie aan deze Story of Seasons is dat je met hetzelfde geslacht mag trouwen en je creëert een nieuwe generatie die hopelijk jouw boerderij zal overnemen.

Conclusie

Als je gek bent op farming, romantiek en een stukje verhaallijn is deze game echt iets voor jou. Ik ben erg verrast door deze game. Ik was bang dat het veel van hetzelfde zou zijn maar dat valt reuze mee. Elk seizoen is er weer iets anders te beleven en hoe verder je komt in de game hoe makkelijker het boerderij leven zal worden. Ik ben nog steeds van mening dat deze game vermakelijk is voor jonge en oudere gamers. Het stukje wat nog verbeterd zou kunnen worden is meer keuze in het personaliseren van je karakter en ik had gehoopt dat je ook dingen buiten Forgotten Valley zou kunnen doen. Verder is het een erg leuke game die je op elk moment weer kan oppakken. Audiovisueel is de game ook op één lijn, de schattige uitstraling van de game past zeer bij de rustgevende muziek. De game is zowel handheld als op de TV prima bespeelbaar en is op het moment te koop voor €39,99 in de Nintendo eShop.

+ Vermakelijk voor jong en oud

+ Schattige en rustgevende uitstraling

+ Je ontdekt steeds meer nieuwe dingen waardoor je blijft spelen

+ Leuke interacties met NPC’s – Buiten het dorp is er niks te doen

– Weinig keuze in het personaliseren van je karakter

– Het is verplicht om te trouwen en een kind te krijgen

DN-Score: 7,8