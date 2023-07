Super Mario RPG krijgt nieuwe screenshots

Mario en RPG een goede combinatie? Zeker!

Tijdens de Nintendo Direct van afgelopen week kwam Nintendo met meerdere aankondigingen van nieuwe Switch-titels, en de remake van Super Maro RPG was toch wel een flinke verrassing. Super Mario RPG keert namelijk terug op Nintendo’s hybride console en krijgt onder andere een nieuw likje verf. Hiermee geeft Nintendo de fans in Europa ook meteen een kans om deze klassieker te gaan (her)beleven.

Velen van jullie zullen de game tijdens de officiële release namelijk niet hebben gespeeld. Er is namelijk nooit een Europese versie uitgebracht. In 1996 kwam Super Mario RPG alleen in Japan en Noord-Amerika uit. Gelukkig, mede door de Virtual Console-dienst op de Wii en WiiU, konden we er vanaf 2008 alsnog mee aan de slag. Nu bijna 15 jaar verder krijgen we een compleet opgepoetste versie.

Vandaag hebben we een aantal nieuwe screenshots van de game voor je, welke je hieronder kunt bewonderen. Kijk jij ook zo uit naar de game? Laat het ons hieronder weten in de vorm van een reactie!