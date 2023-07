Tsukihime: A Piece of Blue Glass Moon komt naar het westen

De eerste keer dat Engelstalige spelers de game kunnen ervaren.

Japanse visual novel Tsukihime: A Piece of Blue Glass Moon is aangekondigd voor een release in het westen, zo meldt Nintendo Everything. Het interactieve verhaal kwam oorspronkelijk uit op Windows-pc’s in 2000. Dit wordt de eerste keer dat westerlingen Tsukihime kunnen ervaren.

Het originele verhaal uit 2000 werd uiteindelijk in tweeën gesplitst voor een release op de Nintendo Switch. Het eerste deel van deze remake, getiteld A Piece of Blue Glass Moon, kwam in Japan uit in 2021. Maar tijdens de Anime Expo is aangekondigd dat de visual novel een Engelse lokalisatie en westerse release krijgt:

Tsukihime: A piece of blue glass moon localization officially announced at the end of the Fate/Grand Order 6th Anniversary panel at Anime Expo.



Coming 2024 to PS4 and Switch.



The livestream cut off before they showed it but an attendant took a picture of its announcement. pic.twitter.com/Rq4cVvngqd — HDKirin (@HD_Kirin) July 3, 2023

Een visual novel is een genre dat in Japan razendpopulair is. In het westen zien we deze games vooral als interactieve stripboeken, maar daar doe je het genre eigenlijk tekort mee. Games als Tsukihime hebben verschillende eindes, waardoor het leuk is om de game opnieuw te spelen.

Deel twee van de remake heet naar verluidt The Other Side of Red Garden en heeft vooralsnog geen releasedatum in Japan. Het zal dus nog even duren voordat wij die game kunnen ervaren. Ben jij benieuwd naar deze game? Laat het weten in de comments.