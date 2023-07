34e Grand Prix voor Tetris 99 staat in het teken van Pikmin 4

Zie hier hoe het nieuwe thema eruitziet!

Eind deze maand, op vrijdag 21 juli, kunnen Switch-bezitters eindelijk aan de slag met het nieuwste Pikmin-spel genaamd Pikmin 4. Fans hoeven dus niet heel lang meer te wachten en kunnen in de tussentijd ook iets anders doen wat met Pikmin te maken heeft. Het is namelijk bijna tijd voor alweer de 34e Grand Prix voor Tetris 99. Van vrijdag 7 juli om 09:00 uur tot dinsdag 11 juli om 08:59 kunnen we namelijk met z’n alle strijden om een exclusief thema van Pikmin 4 te bemachtigen. Het thema kun je trouwens simpelweg ontgrendelen door Tetris 99 te spelen, want op die manier kun je 100 eventpunten verzamelen.

Ben je benieuwd geworden naar hoe het nieuwe thema eruitziet? Bekijk dan onderstaande gameplay trailer!