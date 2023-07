Alice Escaped! komt naar Switch in Q3 2023

Metroidvania met 2D-anime-sausje.

Uitgever Sekai Project en ontwikkelaar illuCalab hebben een Switch-versie van Alice Escaped! aangekondigd op Anime Expo 2023. Het spel kwam begin 2023 uit op pc. Er is bekendgemaakt dat het zal verschijnen in het derde kwartaal van 2023. Momenteel wordt er nog getest op de kwaliteit van het spel.

Alice Escaped! is een side-scrolling 2D-metroidvania. Je hebt twee speelbare karakters, namelijk Usada en Kotora. Kotora neemt haar studies serieus, terwijl Usada meer met haar hoofd in de wolken rondloopt. Wanneer ze in de bibliotheek een briefje vinden, raken ze verdwaald in een vreemd wonderland vol mysteries. Ze moeten een raadselachtig meisje, Alice genaamd, zoeken om terug te keren naar hun eigen wereld. Daarin zijn er ook nog andere bekende personages aanwezig, zoals Cheshire Cat, Mad Hatter en Humpty Dumpty.

In dit actiespel heeft Usada een gigantische hamer om haar vijanden te verpulveren met krachtige melee-aanvallen. Kotora daarentegen kan met een machinepistool en bommen de vijanden vanop afstand uitschakelen. Je kan wisselen tussen de twee om spectaculaire combo’s uit te voeren. Door vijanden uit te schakelen bouw je je Chance Gauge op, die je dan kan gebruiken voor ondersteunende of verwoestende ultieme aanvallen.

Bekijk hieronder de trailer om je een idee te vormen van het spel.