Artboeken Atelier Ryza 1 & 2 komen eraan

De Official Visual Collection voor beide games komen eind dit jaar!

Eerder dit jaar kregen we Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key. Het spel is (onverwacht) het derde deel in de serie en werd net als de voorgangers goed ontvangen, zo komt er zelfs een anime van de serie aan.

Voor echte verzamelaars was het echter wel een beetje moeilijk om goeie artboeken te krijgen voor de games. Voor deel 1 en 2 waren er namelijk geen Engelse varianten te verkrijgen. Daar komt nu verandering doordat we op Amazon beide Official Visual Collections kunnen zien staan voor pre-order. Beide boeken hebben naast de prachtige art ook interviews tussen Toridamono en de executive producer Junzo Hosoi. De datum is nog wel even in de toekomst, 5 december pas, maar dat mag de pret niet drukken.

Beide boeken staan voor ongeveer €33,50 te verkrijgen maar daar komen ongetwijfeld verzendkosten overheen. Gelukkig zien we vaak dat boeken ook breder verkrijgbaar worden dan alleen via Amazon. De vraag is natuurlijk of je de boeken ook gaat halen. Zijn dit “must-haves” of kun je het aan om ze te laten liggen? Om je het zoeken te besparen: hier is deel 1, en hier vind je deel 2.