Flashback 2 krijgt nieuwe trailer

Welcome to the jungle…

Microids heeft op hun Youtube-kanaal een nieuwe trailer gepost van Flashback 2, zo leren we van NintendoLife. In de trailer staat het jungle-level centraal die de speler terugneemt naar bekende locaties uit de eerste Flashback uit 1992. Bekijk de trailer hier:

De originele Flashback is een cinematografische 2D-platformer die qua gameplay vergelijkbaar is met de eerdere Prince of Persia-games. De game kwam oorspronkelijk uit voor de Amiga, maar een jaar later vond het zijn weg naar consoles als de SNES en de Sega Mega Drive. Flashback kreeg 25 jaar later een modern jasje voor een digitale (en gelimiteerde fysieke) release op de Switch.

Vorig jaar werd deel 2 aangekondigd, 30 jaar na de release van het origineel. Flashback 2 lijkt iets actievoller te worden, als we de trailer moeten geloven. En hoewel deze trailer zich afspeelt in dezelfde jungle als de eerste Flashback, zul je ook op vele andere locaties spelen. Zo wordt er op de Flashback 2-site gesproken over 5 grote levels: Jungle, City, GBI Academy, Mutant Village en zelfs een Morph Ship.

Flashback 2 komt digitaal uit op 16 november 2023. Verzamelaars die de fysieke editie willen, moet een paar weken wachten. Die versie staat gepland voor een release op 5 december 2023. Ga jij deze game spelen? Laat het weten in de comments.