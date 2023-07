[Review] Sonic Origins Plus – Degelijke collectie

Een collectie vol Sonic-liefde of valt dat tegen?

Vorig jaar verscheen Sonic Origins voor de Nintendo Switch. Deze collectie bevatte vier klassieke Sonic-games met wat extra modi. Op 23 juni 2023 kwam er een uitbreiding uit voor deze game. De Plus-content voegt meerdere Game Gear-titels toe en een nieuw speelbaar personage. Hierdoor is de collectie een stuk uitgebreider, maar maakt dat het de ultieme collectie. Lees hier in onze review of Sonic Origins Plus de ultieme blauwe egel-collectie is of dat het zijn doel voorbij schiet.

Vier klassiekers in een oud én nieuw jasje

Sonic Origins Plus bevat de games: Sonic the Hedgehog, Sonic CD, Sonic the Hedgehog 2 en Sonic the Hedgehog 3 & Knuckles. Alle vier de games hebben een Anniversary Mode, Classic Mode en Boss Rush. De Classic Mode is natuurlijk zoals de games vroeger waren. Dat betekent met randen aan de zijkant, omdat het nog in 4:3 beeldverhouding is. In Anniversary Mode is dat geüpgraded naar een schermvullend beeld en je hebt een onbeperkt aantal levens. Persoonlijk vind ik daarom Anniversary Mode de prettigste modus om de games te beleven. Ik heb vroeger nooit de originele games gespeeld en heb daar geen nostalgische gevoelens bij. Dan vraag je je misschien af waarom ik dan wel deze collectie speel? Sonic heeft me altijd interessant geleken en de nieuwere, niet al te beste, Sonic-games vond ik vermakelijk genoeg. Daarom was dit de uitgelezen kans om eens goed kennis te maken met de klassiekers.

Doordat je in Anniversary Mode geen ruzie meer hebt met het beperkte aantal levens, is het een zeer ontspannen ervaring. Tevens zijn er nieuwe begin- en eindfilmpjes gemaakt, die net dat beetje extra glans toevoegen aan de klassiekers. Ja, het zijn allemaal minimale aanpassingen, maar het is allemaal wel goed speelbaar. De besturing en animaties zijn zoals je mag verwachten. Precies de oude games met een paar kleine prettige verschillen in Anniversary Mode.

Baas na baas

In Boss Rush versla je zoals de naam al zegt bazen achter elkaar. Daarmee kan je Coins verdienen om dingen in het museum vrij te kopen. Zo kan je onder andere muziek, art en filmpjes kopen met die Coins. Je hebt heel wat Coins nodig als je echt alles wil vrijspelen. Voor mijn gevoel ben je daar echt tientallen uren aan kwijt om de benodigde Coins te verzamelen. Al kan dat ook liggen aan mijn niet al te beste capaciteiten. Ik ben nog geen Sonic-veteraan, waardoor het wat meer tijd kost om snel Coins te verdienen.

Een andere manier om Coins te verdien is via de modus Mission. In Mission zijn er allerlei verschillende uitdagingen om te voltooien. Zo moet je bijvoorbeeld met een specifieke aanval een bepaald aantal vijanden uitschakelen of iets binnen een bepaalde tijd halen. Dit zorgt voor voldoende “replay value”, omdat je op deze wijze doelen blijft houden en dus redenen om de titels op te starten.

Game Gear

Met de Plus-content zijn er 12 Game Gear-titels toegevoegd aan de basisgame. Zo zijn onder andere Sonic Drift, Tails Adventure en Sonic Labyrinth speelbaar. Een punt van commentaar is wel dat de games niet zijn verbeterd of aangepast. Je speelt dus precies dezelfde games, zoals je vroeger mogelijk hebt gespeeld op de Game Gear. Voor mij was het, zoals eerder al gezegd, compleet nieuw. Vergelijken met hoe het vroeger was, kon ik niet doen. Echter voelde ik duidelijk de veroudering van de games.

De Game Gear had natuurlijk een klein scherm en dat merk je in hoe de spellen eruitzien. Veel kanten konden ze niet op in de games met het kleine scherm. Het is daardoor wat beperkt en simpel. Maar wat echt jammer is, is dat niet alle Game Gear-game goed lopen op de Switch. Ja, dat zat ook in het origineel, maar op de Switch zou je verwachten dat de games uitstekend moet draaien. Framedrops komen helaas voor en kunnen best hinderlijk zijn.

Aan de andere kant, de games zorgen wel voor diversiteit. De vier originele games van Sonic Origins zijn allemaal typische Sonic-actiespellen. De Game Gear-spellen variëren van racen tot pinball. Al met al brengt dat net het stukje variatie dat voor mij in de oorspronkelijke release, zonder de Plus-content, miste. Het vormt mijns inziens een betere collectie met deze games toegevoegd.

Amy en Knuckles

Naast de Game Gear-games voegt de Plus-content ook een nieuw speelbaar personage toe. Amy is daardoor in alle vier de hoofdgames speelbaar én Knuckles is nu ook speelbaar in Sonic CD. Knuckles was eerder al in de andere drie games speelbaar. Daarom is het nu mooi dat hij ook in Sonic CD speelbaar is. Naast Amy en Knuckles kan je natuurlijk ook als Sonic en Tails spelen. Allemaal spelen ze net wat anders, omdat ze unieke eigenschappen hebben. Zo blijft Tails een stuk vliegen en is Sonic onze beroemde snelle egel. Naast de missies zijn de verschillende personages voor mij een reden om de games in Anniversary Mode te blijven herspelen. De Game Gear-spellen zijn meer voor de afwisseling en speelde ik daarom in verhouding een stuk minder.

Conclusie

Sonic Origins Plus is een degelijke collectie. Veel nieuws doet het niet, maar het gooit wel een aardige collectie aan Sonic-games bij elkaar. De Game Gear-titels moeten je maar net liggen, al zorgen ze wel wat voor variatie. De vier klassiekers die een upgrade hebben ontvangen zijn de games waarvoor je deze collectie echt zou spelen. De Anniversary Mode maakt ze tevens toegankelijker. Al met al krijg je voor €39,99 een nette verzameling spellen, maar voor die prijs zou ik wel verwachten dat de Game Gear-titels geen performance-problemen zouden hebben. Een aanrader voor de fan of voor wie altijd eens kennis had willen maken met de oude Sonic-games.

+ Vier klassiekers in een nieuw jasje

+ Anniversary Mode, personages en missies zorgen voor “replay value”

+ Game Gear titels speelbaar, maar… – …de framerate lijdt er af en toe onder

– Geen verbeteringen toegevoegd aan de Game Gear-titels, zoals aan de vier klassiekers







DN-score: 7,4