Deze 15 spellen werden er in juni 2023 het meest gedownload

Bewonder hier de volledige lijst!

Net zoals het begin van elke nieuwe maand brengt Nintendo traditiegetrouw ook ditmaal weer een lijst naar buiten met daarin de populairste titels van de maand ervoor. Niet alleen spellen die al langer in de Nintendo eShop stonden deden het ditmaal weer het goed, maar er staat ook weer een nieuwe game die in de maand juni verscheen in de lijst. Pikmin 1 + 2 is daar een mooi voorbeeld van. Deze titel, die eind vorige maand uitkwam en tijdens de Nintendo Direct werd aangekondigd, heeft namelijk de vierde plek weten te veroveren. En de eerste plek gaat naar… Hoe kan het ook anders, dat is opnieuw The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom!

Ben je benieuwd geworden naar de volledige top 15? Bekijk dan onderstaande lijst.