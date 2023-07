Game Boy Advance-posterset nu verkrijgbaar in de My Nintendo Store

Te koop voor 600 Platina-punten.

Zoek jij nog een leuke toevoeging voor die kale muur in je (game)kamer? Nintendo komt met de oplossing! Vanaf vandaag is er een nieuwe posterset beschikbaar die je voor 600 Platina-punten kunt kopen in de My Nintendo Store.

De set bestaat uit 3 posters die allemaal in het teken staan van Game Boy Advance-klassiekers. Mario Kart: Super Circuit was de eerste handheld Mario Kart. The Legend of Zelda: The Minish Cap was de derde Zelda van Capcom en werd direct een klassieker. En Mario & Luigi: Superstar Saga werd het begin van de RPG-reeks die uiteindelijk de Paper Mario-serie verving als Mario RPG’s. Per klant kan er één set besteld worden.

Heb jij nog 600 Platinum-punten te spenderen? Bijvoorbeeld omdat je enquêtes hebt ingevuld of bepaalde diensten van Nintendo hebt gebruikt? Dan is dit misschien een leuke manier om ze te spenderen. Want let op: Platinum-punten komen te vervallen als je ze niet gebruikt.