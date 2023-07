[Sfeerverslag] Heroes Dutch Comic Con – Heerlijk vertrouwd

Een geweldige dag op Heroes Dutch Comic Con.

Iets later dan gepland vertellen we jullie graag over onze belevenissen tijdens Heroes Dutch Comic Con. Er is namelijk iets bijzonders gebeurd voorafgaand aan het evenement. Daar horen en zien jullie binnenkort meer over. Verderop in dit artikel lichten we al een tipje van de sluier op. Laten we eerst eens kijken wat er allemaal te beleven valt op een dagje Comic Con!

Waar is wat?

Er valt genoeg te zien en te doen als je één dag naar Comic Con afreist. Als je alles wilt beleven en op je gemak wil bekijken dan raad ik toch echt aan om het hele weekend te gaan. Iedere hal is groot en bij met name de Dealer Hall en de Experience Hall kijk je je ogen uit. Er is daar zoveel te zien of te doen. Nintendo was trouwens aanwezig bij de Gaming Area, ook zo’n plek waar je uren kon rondlopen. Alles is goed aangegeven door kleurgebruik en borden, maar toch lukte het me meermaals om te verdwalen. De hallen lopen namelijk naadloos in elkaar over, waardoor het soms lastig is om te bepalen waar je precies bent.

Op de plattegrond is er niet een specifieke foodcorner aangegeven, maar er waren wel voldoende plekken om wat te eten. Zowel van de beurshal zelf als ook gerechten uit de Aziatische keuken. Hier ligt bij Comic Con echter niet echt de nadruk op, in vergelijking met Heroes Made in Asia bijvoorbeeld.

Kunst is niet gratis

We begonnen onze ontdekkingstocht door de Dealer Hall, een plek waar volop kunst te krijgen is. Uiteraard heeft vrijwel alles te maken met gaming of anime. Als je dus op zoek bent naar iets bijzonders wat niet zomaar overal te verkrijgen is, dan ben zit je bij de Dealer Hall goed. Er is ontzettend veel te zien hier. Ik probeer hier altijd iets te kopen van een kleine onbekende kunstenaar. Die zitten hier namelijk genoeg, maar worden vaak overschaduwd door de bekendere grotere retailers. Denk aan Intertoys of merken als Hasbro die zelfs banners kunnen plaatsen in de beurshal.

Er waren twee gebieden waar ik zelf niet zoveel mee kon of waar mijn interesse niet lag. De eerste daarvan was de Comics Area. Een hele toffe plek voor mensen die graag comics lezen, maar hier ben ik er niet één van helaas. Er werden ook diverse lezingen gegeven, waaronder tips om zelf een comic te ontwikkelen. Zeker een aanrader als je hiervan houdt!

De tweede plek waar ik niet zoveel mee kon was het gebied die Activities heette. Een oorzaak hiervoor was dat je hier vaak op inschrijving naartoe kon. Denk bijvoorbeeld aan speeddaten of het meemaken van een theeceremonie. Bij de volgende editie probeer ik hier sneller bij te zijn, want alles was (uiteraard) uitverkocht. Er was bij sommige activiteiten nog wel een last-minute inloop in het geval van een uitvaller, maar daar had ik zelf het geduld niet voor. Verder voelde dit gebied een beetje onsamenhangend.

Ervaren en beleven

‘Save the best for last’ is toch van toepassing hier. De laatste hallen waar we doorheen liepen waren alleen al ontzettend mooi om te zien. Bedrijven en merken hadden echt werk gemaakt van hun stand. Zo was er een Indiana Jones-achtige sfeer gecreëerd inclusief junglebusjes en lianen, kon je door een Star Trekmuseum lopen en stond spinnenwebben schieten op het programma. Om maar een paar voorbeelden te noemen. In deze zogenoemde Experience Hall ontbrak het zeker niet aan ervaringen om mee te kunnen maken. Eentje die je zeker niet wilde overslaan was een ontmoeting met Jason Paige, de zanger van de originele Pokémon Theme Song. Iedereen die de serie vanaf het begin heeft gekeken, herkent zijn stem. In de stand van EliteGameStore was het mogelijk om een handtekening te krijgen en met hem op de foto te gaan. Wij kregen een nog mooiere kans, hierover later meer!

Een ander groot gebied was de Entertainment Hall. Niet zozeer om de hoeveelheid stands, maar wel om het grote podium met een uitgebreid programma. Hier vonden bijvoorbeeld Q&A’s plaats met bekende gasten, zoals Danny Trejo of Ben Barnes. Daarnaast viel dit gebied op door een flinke groep aan Star Wars fans, inclusief AT-ST Walker.

Gamen en cosplay

Tot slot de Gaming Area. Een walhalla voor iedere gamer. Nintendo was groots aanwezig met speelbare demo’s, toernooien en giveaways. Iedereen die zich incheckte bij de stand kreeg in ieder geval een tof cadeau. Dankzij een gezellige omroeper heerste er een fijne sfeer rond de stand. Mensen waren aan het juichen bij het Mario Kart 8 Deluxe-toernooi of leefden mee als er hard gezweet werd bij Nintendo Switch Sports.

Naast Nintendo waren er natuurlijk nog heel veel andere gamebedrijven aanwezig. Bij Megekko kon je bijvoorbeeld een levensecht Space Invaders spelen. Eén van de leukere gamestands vond ik echter die van mCon Esports. Hier kon je zogenoemde mCoins verzamelen om aan een rad te draaien en een eventuele prijs te winnen. Het verzamelen kon op verschillende manieren. Zo kon je het opnemen tegen Esporters die steengoed waren in FIFA of Rocket League. Gelukkig waren er ook wat makkelijkere manieren, zoals een foto nemen met cosplayers.

Ik vind het altijd bijzonder om cosplayers te ontmoeten. Ze steken zo ontzettend veel werk in hun creaties. Zo ook vecosplays en femaletyler1 waarmee ik op de foto mocht. Normaal gesproken laat ik een foto maken met een mobiele telefoon, maar bij de mCon stand was er een professionele fotograaf aanwezig.

Heroes Dutch Comic Con was weer een heerlijk vertrouwd feestje met nieuwe gezichten en nieuwe ervaringen. Ik kan niet wachten op de volgende editie. Zet 18 en 19 november maar vast in je agenda, want dan ben ik weer aanwezig tijdens de wintereditie. Jullie ook?