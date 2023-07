Persona 5 Tactica krijgt character spotlight trailer

Ontmoet personages uit Persona 5 Tactica.

Persona 5 Tactica zal later dit jaar onder andere naar de Nintendo Switch komen. Voor wie uitkijkt naar deze titel heeft Atlus een gloednieuwe trailer vrijgegveven. In de nieuwe character spotlight trailer maak je kennis met verschillende personages uit de game.

In P5T keren The Phantom Thieves terug, maar komen ze nu terecht in een vreemde wereld. Daar kunnen ze hun Persona’s nog gebruiken en combineren, maar ze leren ook een nieuwe aanval: Triple Threat. Wat doen The Phantom Thieves in die vreemde wereld? En wat is er aan de hand met de mysterieuze Erina? We weten het als de game uitkomt op 17 november.