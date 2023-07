Sport mee tijdens onze livestream op 7 juli

Op 7 juli om 20:00 gaan we live met Nintendo Switch Sports. Sport vooral met ons mee!

Elke eerste vrijdag van de maand gaat Daily Nintendo live. Tijdens onze aankomende livestream gaan we gezamenlijk sporten en jij als kijker kan meedoen. Het sportfestijn gaat in Nintendo Switch Sports plaatsvinden. Bowlen staat zeker op de planning, omdat dat met veel mensen te spelen is. Mochten er tijdens de livestream verzoekjes zijn voor een andere sport met minder spelers, dan gaan we zeker de strijd aan. Glenn zal de host zijn en hij zal al zijn sportieve kunsten vertonen.

Wisseltrofee

De meeste sportieve persoon, of degene met het meeste geluk, zal aan het eind van de avond met de wisseltrofee naar huis gaan. Deze wisseltrofee is een Discord-rol waardoor iedereen kan zien dat jij de beste bent in Switch Sports. De eerste plek ontvangt het gouden kleurtje. Natuurlijk krijgen nummers twee en drie ook een gave Discord-rol. Al zal het dan om respectievelijk een zilverkleurig en bronskleurig kleurtje zijn. We bepalen wie wat wint op basis van een bowlingtoernooi. Deze houden we aan het begin van de livestream en daarna sporten we nog voor ons plezier verder.

Wanneer en hoe doe je mee?

De livestream vindt vrijdag, 7 juli 2023, vanaf 20:00 uur plaats op ons Twitch-kanaal. Om mee te kunnen doen moet je aan het begin van de stream de roomcode invullen die we dan delen. Wees er dus vanaf het begin van de stream om makkelijk mee te kunnen doen. Een Nintendo Switch Online-abonnement is benodigd om online te kunnen spelen. Natuurlijk zouden wij het gezellig vinden als je meepraat in de Discord, via berichten of voice. Mocht je nog geen lid zijn van onze Discord-server, klik dan hier. Tevens spelen wij geregeld samen op de Discord-server. Haak dus zeker aan of stel voor wat je graag zou willen spelen.

Laat hieronder vooral weten of je erbij gaat zijn. Daarnaast kan je dat ook op onze server bij het event in het kanaal #event-kalender aangeven. We hopen jullie allemaal te zien tijdens onze livestream! Tot dan!