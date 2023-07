Anime Opening voor aankomende RPG Silent Hope

Alsof het een aankomende serie is in plaats van een game!

In de afgelopen Nintendo Direct kregen we de aankondiging en eerste trailer voor Silent Hope. Deze roguelite actie RPG van XSEED Games krijgt nu een unieke anime opening!

In de video van Marvelous zien we alle karakters duidelijk in beeld en krijgen we vooral een goede impressie van het kamp waar je tussen avonturen in doorbrengt. Elk karakter heeft een unieke manier van vechten, maar ook een eigen expertise die goed van pas komen.

In Silent Hope ga je met een groep van zeven helden de eindeloze abyss in. Elke keer dat je terugkeert naar je kamp met je gevonden loot, verbeter je verschillende onderdelen en wordt je sterker. De wereld heeft geen woorden meer en het is de abyss die hopelijk de oplossing zal bieden.

Het spel zal op 3 oktober verkrijgbaar zijn. Zoals deze trailer ook weer aangeeft krijgt het spel meer dan genoeg marketing en hype met zich mee om te zorgen dat het een succes wordt. De vraag is natuurlijk of jij die hype ook zo voelt. Helpt de anime opening? Wat zou je graag nog meer willen zien? Deel het hieronder.