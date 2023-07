Dit is de nieuwste betaalbare gaming headset van Trust

Maak hier kennis met de GXT 415 ZIROX!

Eerder deze week kondigde Trust aan dat het bedrijf komt met een gloednieuwe gaming headset, genaamd de GXT 415 Zirox. Wat deze koptelefoon zo bijzonder maakt is dat ‘ie erg betaalbaar is. De GXT 415 Zirox van Trust heeft namelijk een adviesprijs van maar €19,99. Dit betekent dat de headset in ieder geval een perfect instapmodel is voor als je nog geen gaming headset in bezit hebt. Uiteraard moet je niet al te veel poespas verwachten, zoals bijvoorbeeld verlichting of een draadloze verbinding, maar een inklapbare en ingebouwde microfoon is natuurlijk wel aanwezig.

De GXT 415 Zirox is er in maar liefst zeven verschillende kleuren te koop. De basiskleuren zijn Booster Black, Winning White, Brilliant Blue en Powerful Pink. Als je dacht dat het daarbij bleef dan heb je het mis, want deze gaming headset komt er ook nog eens in kleuren die perfect bij jouw console past. Voor ons is dat natuurlijk de Nintendo Switch en speciaal daarvoor is er een koptelefoon met de kleuren zwart en rood. Mocht je thuis ook nog andere consoles hebben staan, dan kun je altijd nog kiezen uit een witte PS5-editie of een zwart en groene Xbox-editie.

Wat nog goed is om te weten is dat de standaard kleurenvarianten komen met een 3,5 mm audiokabel van 2 meter, wat bij de console edities maar 1,2 meter is. Verder is de GXT 415 Zirox van Trust erg licht (want hij weegt maar 244 gram), zijn er krachtige drivers van 50 mm aanwezig en kun je het volume via de koptelefoon zelf aanpassen.

Ben je benieuwd geworden naar de GXT 415 ZIROX van Trust? Bekijk dan onderstaande video of neem een kijkje op deze website voor alle specificaties!

De GXT 415 Zirox is vanaf nu te koop, maar denk jij dat deze gaming headset bij jou past? Laat het ons weten in de reacties, wij zijn erg benieuwd!