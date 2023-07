Marble It Up! Ultra komt naar de Switch

Een gloednieuwe platform game met knikkers komt op 17 augustus naar de Switch!

Marble It Up! Ultra is aangekondigd voor de Switch. De game is aangekondigd middels een teaser die je hieronder kunt bekijken. Het spel verschijnt op 17 augustus naar Nintendo’s hybride console!

Marble It Up! is een platform serie, die een beetje doet denken aan Super Monkey Ball. Het eerste deel Marble It Up verscheen in 2018 voor de Switch. Dit vervolg zal meer van de geinige platform gameplay bevatten die je al kent van het eerste deel.

In de game rol je door een uitgebreide campaign gevuld met gevaarlijke obstakels, geestverruimende paden, verschuivende zwaartekracht en krachtige power-ups. De game bevat ook vijf competitieve multiplayer modi. Hierin speel je online tegen andere knikkers. Hiernaast ontgrendel je een grote collectie aan knikkers, oefeningen en hoeden en vind je verborgen trofeeën