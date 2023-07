Mon-Yu komt uit in het Westen

Versla de zeven Demon Kings in deze first person dungeon crawler.

Mon-Yu is ontwikkeld door Experience, bekend van onder andere Undernauts: Labyrinth of Yomi, Stranger of Sword City en Spirit Hunter: NG. Het is een DRPG die in de zomer van 2021 uitkwam in Japan. Uitgever Aksys Games heeft vandaag bekendgemaakt dat het spel naar Switch komt op 21 september 2023. Het spel bevat karakterontwerpen van Mota en monsterontwerpen van Akifumi Yamamoto, die beiden werkten aan het in Japan uitgebrachte 7th Dragon uit 2009 voor de Nintendo DS.

Het eerste dat opvalt is de naam. De volledige benaming is immers Mon-Yu: Defeat Monsters And Gain Strong Weapons And Armor. You May Be Defeated, But Don’t Give Up. Become Stronger. I Believe There Will Be A Day When The Heroes Defeat The Devil King. Kortweg zullen we het Mon-Yu: DMAGSWAAYMBDBDGUBS noemen of gewoon Mon-Yu om het simpel te houden.

Mon-Yu is echt een ouderwetse dungeon crawler, in de traditie van originele spellen zoals Wizardry. De speler dient zijn partij samen te stellen met de keuze uit acht verschillende klassen. De dungeons bestaan uit verdiepingen met telkens een baasgevecht op het einde. Om deze te verslaan ligt de nadruk meer op strategie en vaardigheden in plaats van je level en het grinden. Je kan je eigen personages creëren, met als uiteindelijke doel de zeven Demon Kings te verslaan.

Ben jij geïnteresseerd in de old-school dungeon crawler Mon-Yu: DMAGSWAAYMBDBDGUBS?