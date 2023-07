Mortal Kombat 1 krijgt Lin Kuei trailer

Maak kennis met Smoke en Rain in deze nieuwe trailer!

Game uitgever Warner Bros Games en ontwikkelaar NeatherRealm Studios hebben een nieuwe trailer gedeeld voor Mortal Kombat 1. In deze trailer zien we dat Smoke en Rain terugkomen als vechters. Hiernaast introduceert hij Sektor, Cyrax, Frost, en Scorpion als Kameo Fighters. De trailer is hieronder te bekijken.

Mortal Kombat 1 betreft een reboot van deze iconische en bloederige fighting game-franchise. In de game zullen spelers met welbekende namen als: Scorpion, Sub-Zero, Lui Kang en nog velen anderen elkaars hersenen weer kunnen inslaan. De game komt op 19 september uit voor Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X|S en op PC.