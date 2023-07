Nieuwe update voor Zelda: Tears of the Kingdom nu beschikbaar

Download nu de laatste versie!

De nieuwste Zelda-game op de Switch heeft een nieuwe softwareupdate gekregen. Vanaf nu is versie 1.2.0 van The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom te downloaden.

Hoewel er geen baanbrekende verbeteringen zijn doorgevoerd, zijn er een aantal noemenswaardige veranderingen opgetreden. Zoals de mogelijkheid voor het krijgen van items via het nieuwskanaal en veel verbeteringen bij bugs in quests. Zie de volledige lijst hieronder of op de website van Nintendo of America:

Algemene verbeteringen:

De mogelijkheid om items te krijgen door de game te starten via een artikel in het nieuwskanaal dat bereikbaar is via het thuisscherm. Het verkrijgen van het item kan alleen afhangen van je voortgang in de game.

Verdere verbeteringen :