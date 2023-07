Pokémon Sleep voorregistratie is nu beschikbaar op Android

De release van Pokémon Sleep komt een stuk dichterbij dankzij voorregistraties en een nieuwe trailer.

Pokémon Sleep verschijnt bijna op mobiele apparaten en The Pokémon Company heeft daarom flink wat nieuwe informatie onthuld over de mobiele applicatie.

Naast een gloednieuwe trailer is het ook mogelijk om alvast te registreren voor het spel in Google Play, hierdoor wordt de game automatisch geïnstalleerd op het moment dat het beschikbaar wordt.

Om Pokémon Sleep te spelen, moet je de applicatie gebruiken en je telefoon naast je kussen leggen tijdens het slapen. Dit of de nieuwe Pokémon Go Plus + gebruiken. Wanneer de gebruiker wakker wordt, worden slaapgegevens verwerkt en kun je verschenen Pokémon bestuderen om zo een Sleep Style Dex te kunnen maken.

De Pokémon kunnen drie verschillende slaapstijlen hebben: dommelen, dutten en slapen. Pokémon met het patroon van je slaap zullen verschijnen rondom een virtuele Snorlax.

Na het bestuderen is het mogelijk om de Pokémon als helper-Pokémon te krijgen door ze Poké Biscuits te geven. Daarnaast verzamel je elke nacht Drowsy Power. Door 8,5 uur te slapen krijg je 100 punten en het aantal punten bepaalt hoeveel Pokémon er om Snorlax heen verzamelen.

Overdag is de app ook te gebruiken, je kunt namelijk de bessen aan Snorlax geven die de Pokémon grootbrengen. Deze bessen worden verzameld door de helper-Pokémon. Elke maandag begint dit opnieuw wanneer er een nieuwe Snorlax verschijnt die je kunt verzorgen.

Ook is er onthuld dat de Pokémon Go Plus + een speciale Pikachu bevat die naar het spel getransporteerd kan worden. Hiervoor moet je dus wel de hardware aanschaffen. Naast het gebruik voor Pokémon Sleep kan de Plus + ook voor Pokémon Go gebruikt worden.